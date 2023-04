Super pomoc dla Twojej skóry. Pozwól o siebie zadbać

Jak wynika ze statystyk Super-Pharm, liczba wyszukań dla słowa „serum” w drogerii internetowej w 2022 roku powiększyła się aż o 17%!. Ta formuła produktu w ostatnich latach zyskała na popularności z dwóch powodów – wysokiej zawartości składników aktywnych i higienicznej formie aplikacji, co miało szczególne znaczenie w erze walki z Covid-19.

WSPARCIE NA STARCIE PIELĘGNACJI

W zasadzie nie ma problemu skóry, z którym nie poradziłoby sobie serum. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej kompozycji składników aktywnych. W zależności od składu - serum może: przynosić ulgę skórze odwodnionej, potrzebującej skutecznej regeneracji, rozjaśnić przebarwienia, wyrównać koloryt i dodać blasku. Dużą popularnością cieszą się też sera o działaniu przeciwzmarszczkowym i liftingującym. Te ostatnio często skrywają się pod nazwą booster, eliksir czy koncentrat.

AKCJA APLIKACJA

Obok dobrze skomponowanego składu, ważny jest sposób i kolejność aplikacji, które mają bezpośredni związek ze skutecznością kosmetyku. Odpowiednią ilość produktu – pipeta lub pompka ułatwia jej odmierzenie – nakładamy pod krem na oczyszczoną skórę twarzy, zaraz po aplikacji toniku, który przywraca prawidłowe pH skóry. Zachowanie procedury zapewni lepsze wchłanianie składników z kolejnych etapów pielęgnacji. Serum nie należy stosować solo. Krem ma za zadanie „zabezpieczyć” serum przed utlenianiem się zawartych w nim substancji aktywnych. Możemy nakładać je rano – wtedy postawmy na serum ze składnikami o działaniu antyoksydacyjnym i krem z filtrem. Wybierając serum na nocną pielęgnację - wybierz składniki regenerujące. Wieczorem sprawdzą się też te o oleistej, bogatej konsystencji, które w ciągu dnia mogłyby okazać się za ciężkie. To także dobra pora na składniki aktywne takie, jak retinol czy kwasy, na które skóra może odpowiadać, np. zaczerwienieniem.

POLECANE SERUM W SUPER-PHARM!

Odmładzająca

(po)moc:Lierac LIFT INTEGRAL – to serum o natychmiastowym działaniu napinającym, ujędrnia, redefiniuje owal twarzy i wygładza zmarszczki. Dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Serum Lift Integral wzmacnia strukturę skóry działając na jej podstawowe elementy (kolagen, elastynę, kwas hialuronowy), ale także na łączące je glikoproteiny. Skóra odzyskuje jędrność, elastyczność i sprężystość, dla pełnego efektu liftingu

Resibo Skin Mood Booster – to energetyzująca esencja odmładzająca do twarzy, to solidna dawka antyoksydantów. Zapewnia idealny start każdego dnia. Formuła bogata w naturalne składniki aktywne (wyciąg z algi Jania Rubens, witamina C, olej marula, roślinny propanediol, masło shea) opóźnia efekty starzenia i przywrócą skórze witalność. Już po pierwszym zastosowaniu czuć różnicę w nawilżeniu i napięciu skóry, która staje się promienna i wyraźnie wypoczęta.

(Po)moc suchej skórze.

Paese Nanorevit – działa jednocześnie nawilżająco i przeciwstarzeniowo. W jego formule wykorzystano nowoczesną i opatentowaną technologię, która sprawia, że składniki aktywne mogą działać z większą mocą. Zawiera, m.in. olej z pestek czarnej porzeczki zamknięty w nanocząsteczce – aktywuje proces odnowy naskórka. Głęboko go odżywia oraz intensywnie nawilża. Składnik reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza zaczerwienienia skóry.

Miejska (po)moc

Bioderma Sensibio Defensive serum – skutecznie spowalnia pojawianie się oznak przedwczesnego starzenia się (zmarszczki mimiczne, suchość, utrata blasku itp.) skóry wrażliwej i uwrażliwionej na działanie czynników zewnętrznych: zmiany temperatury, zanieczyszczenie środowiska, promieniowanie UV, stres, makijaż. Technologia DEFENSIVE wykorzystana w serum działa ochronnie, antyoksydacyjnie, odbudowująco i łagodząco.

Pupa Smog No More – serum anti-pollution, które działa jak tarcza chroniąca przed działaniem niekorzystnych wpływów środowiskowych. Bardzo szybko się wchłania. Zawarty ekstrakt z czerwonych alg tworzy film chroniący przed smogiem i drobnym kurzem. Serum w składzie ma zawartą betaina i erytrytol, które zapewniają optymalne nawilżenie. Prebiotyczny składnik aktywny zapewnia optymalną równowagę mikrobiomu skóry.

(Po)moc na przebarwienia

Eucerin Anti Pigment Serum na przebarwienia o podwójnym działaniu, to lekka emulsja, która skutecznie redukuje plamy pigmentacyjne i zapobiega ich ponownemu pojawianiu się. Pierwszymi efektami możemy cieszyć się już po 2 tygodniach, a zwiększają się one przy regularnym stosowaniu serum. Dzięki niemu skóra staje się jedwabiście gładka, promienna i jednolitą, a przebarwienia stopniowo znikają. Formuła, wzbogacona dodatkowo skoncentrowanym kwasem hialuronowym, który wspomaga utrzymać optymalne nawilżenie skóry

