Suszarka do włosów od profesjonalistów już dostępna dla klientów!

To ona wymyśliła najsłynniejszy slog reklamowy na świecie. Zna go każdy

Rok temu firma Dyson zaprezentowała rewolucyjną suszarkę do włosów Dyson Supersonic rTM – najmocniejsze, a jednocześnie najlżejsze i najbardziej precyzyjne urządzenie do stylizacji. Dotychczas dostępna wyłącznie dla profesjonalnych stylistów, teraz trafi do ogólnej sprzedaży. Dzięki temu każdy będzie mógł uzyskać salonowy efekt we własnym domu.

Decyzja o wprowadzeniu produktu na rynek konsumencki została podjęta w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości sprzęt do użytku domowego, który pozwoli na profesjonalną stylizację między wizytami w salonie fryzjerskim. Suszarka Dyson Supersonic rTM będzie dostępna w dwóch nowych wersjach kolorystycznych: Pastelowy róż/Różowe złoto, inspirowanej perłami oraz Fioletowym jaspisie, nawiązującym do rzadkiego fioletowego kamienia – jaspisu cesarskiego (ta edycja dostępna będzie wyłącznie na stronie dyson.pl).

Nowa suszarka od marki Dyson została zaprezentowana podczas Tygodnia Mody w Paryżu i od razu zyskała uznanie w świecie stylistów oraz ambasadorów Dyson, tak jak Irinel de Leon, Matthew Collins czy Larry King, którzy wybrali suszarkę do włosów Dyson Supersonic rTM ze względu na jej doskonałą zwrotność, wygodę i precyzję. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii o dużej mocy – nowej, usprawnionej grzałki, silnika Dyson Hyperdymium™ oraz inteligentnych czujników identyfikacji radiowej (RFID) w każdej nasadce – suszarka automatycznie dostosowuje pracę silnika i grzałki, zapewniając optymalny przepływ powietrza i temperaturę. Jest ona o 30% mniejsza4 oraz 20%5 lżejsza niż oryginalna suszarka Supersonic™ - zapewniając szybkie suszenie, gładsze ibardziej lśniące włosy6. Stylista Anthony Turner określił ją mianem „magicznej różdżki”. Od momentu wprowadzenia suszarki na rynek została ona uhonorowana prestiżowymi nagrodami branżowymi, w tym Cosmoprof Award 2024 dla najlepszego urządzenia profesjonalnego.

Asortyment dla profesjonalistów

Profesjonalna wersja suszarki z dłuższym kablem, dostępna w kolorze Vinca Patina / Topaz, pozostanie w sprzedaży na stronie Dyson.pl, w zakładce „Dla Biznesu” oraz u wybranych dystrybutorów. W ofercie dla stylistów pozostanie również oryginalna suszarka do włosów Dyson SupersonicTM Professional oraz prostownica Dyson CorraleTM.

Paryska premiera

W Paryżu, podczas tygodnia mody Jesień/Zima ‘25, odbyła się oficjalna prezentacja urządzenia. W wydarzeniu wizięli udział James Dyson, założyciel i główny inżynier firmy, Kathleen Pierce – Dyson Beauty President a także światowi ambasadorzy stylizacji i inżynierowie, którzy pracowali nad stworzeniem urządzenia.

Paryż od lat ma szczególne znaczenie dla marki Dyson oraz jej założyciela – to właśnie w tym miejscu w 2000 roku otwarto pierwszy sklep przy Rue de la Boétie. Przestrzeń ta miała charakter galerii sztuki – z elegancką, minimalistyczną estetyką, gdzie odkurzacze Dyson prezentowano niczym rzeźby na cokołach, a eksperci marki dzielili się wiedzą na temat zaawansowanej technologii. Takie innowacyjne podejście zrewolucjonizowało sposób prezentacji produktów, oferując unikalne i angażujące doświadczenie zakupowe.

Suszarka Dyson Supersonic rTM będzie dostępna w sprzedaży od kwietnia na Dyson.pl oraz w sklepach stacjonarnych.