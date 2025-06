swederm – minimalizm, natura oraz skuteczność dla piękna i zdrowia skóry

Filozofia swederm opiera się na idei HOME-CARE, czyli skutecznej pielęgnacji możliwej do zastosowania w warunkach domowych. Marka stawia na prostotę i skin minimalizm, koncentrując się na efektywności i unikalności każdego z około 90 produktów, które zapewniają kompleksową pielęgnację. Skandynawskie dziedzictwo łączy się tu z organiczną ofertą pro-age, promującą pewność siebie i akceptację naturalnych procesów. Z kolei większość składników NATURAL SKIN CARE pochodzi z ekologicznej farmy na południu Włoch, co gwarantuje maksymalną świeżość i pełną kontrolę nad jakością. Wyróżnikiem swederm jest również zespół pasjonatów i specjalistów, którzy wspólnie tworzą i rozwijają markę. Mają oni wspólne wartości i jedną pasję – dbałość o piękną i zdrową skórę.

Kultowe produkty swederm – klucz do zadbanej i promiennej skóry

Wśród szerokiej gamy produktów swederm znaleźć można kosmetyki z takich kategorii jak codzienna pielęgnacja twarzy, dermokosmetyki do ciała, makijaż czy pielęgnacja włosów. Wiele z nich stało się ikonami w kosmetyczkach kobiet.

HUDSALVA Z WITAMINĄ E

Intensywna regeneracja i ukojenie dla skóry

Wyjątkowo skuteczna maść regenerująca i natłuszczająca, idealna do codziennej pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej i podrażnionej. Jej formuła, bogata w glicerynę, masło shea, alantoinę i bisabolol, natychmiastowo przywraca właściwy poziom nawilżenia, koi i przyspiesza regenerację, zapewniając długotrwały komfort. Dzięki witaminie E, maść wspiera również ochronę przeciwstarzeniową. Dla osób z wyjątkowo wrażliwą skórą dostępna jest wersja HUDSALVA SENSITIVE – hipoalergiczna, bezzapachowa i bezpieczna nawet dla dzieci od pierwszych dni życia.

MICROBIOTA FRIENDLY DUET (TONER I KREM)

Odczytuje potrzeby skóry

Innowacyjny duet, który rewolucjonizuje codzienną pielęgnację, dbając o mikrobiom skóry. MICROBIOTA FRIENDLY TONER, ze skoncentrowaną formułą bez dodatku wody, wzmacnia barierę ochronną, koi i intensywnie nawilża. Uzupełniająca go MICROBIOTA FRIENDLY ESSENCE – emulsja do twarzy – dostosowuje się do indywidualnych potrzeb skóry, wspierając jej samoistną regenerację, nawilżenie i pomagając spowolnić procesy starzenia.

LIQUID CHAMELEON

Błyszczyk reagujący na pH ust

Wersja bestsellerowego balsamu CHAMELEON w formie błyszczyka, który łączy intensywny połysk, komfort i nawilżenie. Dzięki pigmentom reagującym z pH podkreśla naturalny kolor czerwieni wargowej. LIQUID CHAMELEON tworzy subtelny, różany kolor, idealnie dopasowany do karnacji. Formuła wzbogacona o witaminę E, ceramidy i składniki z oleju kokosowego zapewnia nawilżenie i wygładzenie ust, tworząc efekt lustrzanego blasku bez uczucia lepkości.

OLEJEK DO UST FIORI

Transparentna pielęgnacja i blask ust

Transparentny olejek do ust, który intensywnie odżywia, nawilża i nadaje subtelny blask. FIORI LIP OIL, wzbogacony o olejek z nasion borówki, jojoba oraz kwas hialuronowy, tworzy ochronną warstwę, zapobiegając wysuszeniu i podrażnieniom. Zatopione w formule płatki ręcznie zbieranej kocanki różowej dodatkowo stymulują regenerację naskórka i opóźniają procesy starzenia, pielęgnując delikatną skórę ust.

BALSAM DO CIAŁA GEL TRAP

Intensywne nawilżenie i naturalny blask dla ciała

GEL TRAP to intensywnie nawilżający i łagodzący balsam do ciała z kwasem hialuronowym i witaminą E, który szybko przywraca skórze jedwabistą gładkość i łagodzi podrażnienia, w tym posłoneczne. Dzięki alantoinie i bisabololowi, regeneruje i koi. Tworzy na skórze okluzję i zmienia jej kondycję w ciągu 24h.

SAMOOPALACZ DO CIAŁA GEL TRAP GLOW TAN

GEL TRAP GLOW TAN to rozświetlająca wersja samoopalająca kultowego balsamu do ciała, która zapewnia efekt stopniowej opalenizny i dodaje skórze blasku złotymi drobinkami. Formuła z DHA, gliceryną, witaminą E i skwalanem gwarantuje naturalny koloryt i intensywne nawilżenie bez smug.

PERFECTLY MATTE

Jedwabisty puder matujący dla nieskazitelnej cery

Jedwabisty, prasowany puder matujący, który skutecznie pochłania nadmiar sebum, redukuje błyszczenie i utrwala makijaż na wiele godzin, zapewniając gładką i matową skórę. Jego lekka, transparentna formuła nie zatyka porów, idealnie wykańczając makijaż lub służąc do szybkich poprawek w ciągu dnia. Zapewnia komfort noszenia i naturalny efekt.

BRONZING STONE

Wypiekany puder brązujący

BRONZING STONE to produkt o intensywnej pigmentacji, idealny zarówno do precyzyjnego konturowania twarzy, jak i nadawania skórze efektu naturalnej opalenizny. Jego uniwersalna formuła łatwo się blenduje i dopasowuje do każdego typu skóry, zapewniając długotrwały, naturalny wygląd bez konieczności ekspozycji na słońce. Jest niezwykle wydajny, komfortowy w noszeniu i nie obciąża skóry.

COMFORT ROLL-ON

Ulga dla mięśni i stawów z mocą natury

Naturalne, szybkie i skuteczne rozwiązanie na bóle mięśni oraz stawów, działające miejscowo. Koncentrat naturalnych ekstraktów roślinnych, takich jak arnika, diabelski pazur, kamfora, mentol, rozmaryn i szałwia, pomaga zmniejszać ból i oznaki zmęczenia. Formuła z aloesem i rumiankiem koi podrażnienia, a działanie ciepło/zimno przynosi natychmiastową ulgę. Idealny również na ukąszenia owadów czy bóle migrenowe.

i Autor: materiały prasowe swederm

