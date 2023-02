i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja włosów

Pięknie włosy

Świadoma pielęgnacja włosów. Co zrobić, by włosy wiosną były gładkie i lśniące?

Świadoma pielęgnacja włosów często stanowi duże wyzwanie, ale to właśnie dzięki niej możemy uzyskać najlepsze efekty. W tym przypadku dobór kosmetyków nie może być przypadkowy. Zanim to zrobimy, powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie są nasze włosy, aby dostarczyć im niezbędnych składników i zaspokoić ich potrzeby. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, marka Radical® opracowała trzy nowe maski do włosów, w których oprócz ekstraktu ze skrzypu, znajdziemy substancje odgrywające najważniejszą rolę w pielęgnacji i życiu włosów, czyli proteiny, emolienty i humektanty. Już teraz sprawdź, który kosmetyk będzie dla Ciebie tym idealnym.