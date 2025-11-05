Świąteczna kampania COS

Wyraziste ramiona, precyzyjne kroje i uniwersalne dzianiny definiują linię damską. Inspiracją dla kolekcji stały się objętości charakterystyczne dla mody lat 80., widoczne w smokingowej sukience i dopasowanym czerwonym garniturze. Płaszcz z miękkiego, sztucznego shearlingu zapewnia ciepło w wyrafinowanej formie. W kolekcji męskiej warstwowe stylizacje łączą funkcjonalność z elegancją. Tkane koszule zestawiono z dzianinowymi polo z wełny Donegal i klasycznym krawiectwem, tworząc garderobę emanującą pewnością siebie.

Faktura nabiera nowego wyrazu w dodatkach. Czapki, rękawiczki i torebka z kożucha dodają kolekcji subtelnego kontrastu oraz przyjemnej miękkości. Skóra z efektem croco pozostaje jednym z motywów przewodnich sezonu - wykorzystana w dopracowanych, strukturalnych formach podkreśla grę kontrastów między miękkością a strukturą, matem i połyskiem, odzwierciedlając charakterystyczne dla kolekcji poszukiwanie relacji między materiałem a formą.

Akcenty intensywnej czerwieni przełamują paletę głębokich neutralnych i zimowych tonów, nadając kolekcji subtelną pewność siebie. Od dnia po wieczór, od spotkań towarzyskich po świąteczne wręczanie prezentów - nowa linia oferuje dopracowane propozycje, zaprojektowane, by podkreślać rytm sezonu i towarzyszyć chwilom bliskości oraz refleksji.

Rozszerzając ofertę o elementy dla domu, COS Perfumery wprowadza na ten sezon dwa nowe zapachy świec: Forêt - o świeżej, sosnowej nucie oraz Rogue Feu - inspirowany aromatem zimowych przypraw.

Autor: COS/ Materiały prasowe

