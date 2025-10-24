Świąteczna kolekcja od legendarnej marki makijażowej

Olśnij wszystkich świątecznymi prezentami. Podaruj jeden, dwa lub kilka produktów z naszej oferty w edycji limitowanej, w której znajdziesz pełne blasku nowe kosmetyki, odcienie wyznaczające trendy w przyszłości, a także gotowe do wręczenia zestawy przygotowane z myślą o Świętach.

OLŚNIEWAJĄCA ŚWIĄTECZNA KOLEKCJA KOSMETYKÓW DO MAKIJAŻU

Od zupełnych nowości, czyli rozświetlaczy, aż po ulubione produkty i nowe gadżety, które błyszczą – czas na pełne blichtru prezenty w wyjątkowych opakowaniach.

Zyskasz blask dzięki naszemu nowemu cieniowi do powiek Jelly Shine Eye Shadow i rozświetlaczowi Bounce & Gleam Highlighter, a ustom połysk zapewni nasz nowy Sugar Crystal Lip Oil Stick. Oprócz tego oferujemy w edycji limitowanej nowe odcienie błyszczyków Lipglass Air Non-Sticky Gloss oraz pomadek M·A·Cximal Sleek Satin Lipstick – ta kolekcja z pewnością rozświetli świąteczny sezon.

ŚWIĄTECZNE ZESTAWY – ZAPAKOWANE I GOTOWE DO WRĘCZENIA

Zapomnij o skarpetach i zamiast nich podaruj w prezencie duet pomadek M·A·C Lipsticks – albo zdecyduj się na 24 wyjątkowe produkty ukryte w niesamowitym kalendarzu adwentowym, który trafi w gusta każdego. Wszystkie kolekcjonerskie zestawy są pięknie świątecznie zapakowane i gotowe, aby je wręczyć; a do tego są w dobrej cenie.

ŚWIĄTECZNA KAMPANIA PEŁNA GWIAZD

Głównymi gwiazdami naszej tegorocznej olśniewającej świątecznej kampanii są jedyna w swoim rodzaju internetowa celebrytka Trisha Paytas oraz Modelka Roku 2025 Alex Consani. Oprócz nich biorą w niej udział także Aweng Chuol, Alyson Dubey, Wai Ki oraz William Darby – wszyscy odważni i nieustraszeni, tak jak M·A·C. Będą oni w okresie świątecznym dzielić się radością w social mediach, prezentując naszą kolekcję podczas rozpakowywania i testowania produktów (unboxing swatching), pokazując, jak stosować nasze kosmetyki i ogólnie dużo o nich mówiąc, a także promując pomysły na wyjątkowe świąteczne prezenty.

ŚWIĄTECZNY MAKIJAŻ

„Stworzona, aby spotęgować efekt WOW podczas wyjątkowego sezonu obdarowywania, nasza kolekcja w edycji limitowanej jest pełna olśniewających – także tych po raz pierwszy w ofercie – produktów, które prezentują się na skórze równie ekscytująco, co w swoich pięknych opakowaniach” — powiedziała Chantel Miller, M·A·C Director of Makeup Artistry. „Bestsellery takie jak pomadki M·A·Cximal Sleek Satin Lipstick i błyszczyki Lipglass Air w nowych, nawiązujących do okresu świątecznego kolorach, idealnie sprawdzą się w imprezowych makijażowych lookach. Motywem przewodnim tegorocznych Świąt zdecydowanie jest blask”.

Naszą ofertę prezentów opracowaliśmy, aby olśnić obdarowywane osoby, ale obiecujemy, że nikomu nie powiemy, jeśli zdecydujesz się zatrzymać je dla siebie.

24 Mystery Must Haves Advent Calendar

Podaruj bliskiej osobie, mamie lub ulubionej kuzynce – nawet 24 tajemnicze niezbędne produkty M·A·C dzięki naszemu legendarnemu kalendarzowi adwentowemu z edycji limitowanej. Nasz najbardziej wyczekiwany prezent świąteczny jest wypełniony 24 pełnowymiarowymi i miniaturowymi niespodziankami do codziennego rozpakowywania – zawiera najlepiej sprzedające się produkty – plus żelowe płatki pod oczy M·A·C w edycji limitowanej oraz gua sha, aby wynieść pielęgnację na wyższy poziom przez cały sezon. Gotowy do wręczenia w specjalnym świątecznym pudełku – jakość w doskonałej cenie jak zawsze w M·A·C.

i Autor: MAC/ Materiały prasowe

i Autor: MAC/ Materiały prasowe

i Autor: MAC/ Materiały prasowe

i Autor: MAC/ Materiały prasowe