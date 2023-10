Świąteczne flow przez cały grudzień! Poznaj kalendarze adwentowe Phlov by Anna Lewandowska

Okres przedświąteczny to intensywny czas – w ferworze zakupów i przygotowań czasami zapominamy o sobie. A to właśnie zimą nasza skóra potrzebuje szczególnej opieki i pielęgnacji.Świetnie wie o tym marka Phlov, która w tym roku przygotowała aż dwa kalendarze adwentowe. Pomogą Ci one zadbać o siebie i sprawią, że na Święta oraz Sylwestra będzieszzrelaksowana, a Twoja skóra odżywiona i pełna blasku. Otwieraj okienka i ciesz sięniespodziankami od Phlov każdego dnia.

Kalendarze adwentowe to nie tylko świetny pomysł na prezent, ale też idealna okazja, aby bliżej poznać portfolio i przetestować bestsellery. Marka Phlov zadbała o to, aby w kalendarzach nie zabrakło jej kultowych już kosmetyków: kremów DIAMOND LOOK i mocno nawilżającego SMART SPLASH, a także maski na noc KISSES FROM THE MOON i boosteraNEWBORN STAR. W którym okienku ukryły się te produkty? To już tajemnica, którą sama musisz odkryć.

KALENDARZ 24 OKIENKA – dla każdej miłośniczki świątecznych przygotowań

Jeśli należysz do tych osób, które o Świętach zaczynają myśleć od pierwszego dnia grudnia, kalendarz od Phlov będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To 24 okienka, a w nichcodziennie inny prezent, w tym aż 5 bestsellerów marki i 4 kosmetyki pełnowymiarowe. Dla fanek niespodzianek w kalendarzu ukryto też 1 produkt spoza standardowej oferty. Celebrujkażdy dzień albo... otwórz wszystkie okienka na raz – wybór należy do Ciebie. Spędź te Święta na własnych zasadach!

KALENDARZ 12 OKIENEK – na prezent dla samej siebie

Jeśli nagle w grudniu orientujesz się, że Święta już za kilkanaście dni, nic straconego! Phlov by Anna Lewandowska w tym roku oferuje jeszcze jeden kalendarz – mniejszą wersję. Znajdujesię w niej 12 produktów, a w nich, podobnie jak w wariancie z 24 okienkami, 5 bestsellerów i 4 kosmetyki pełnowymiarowe. To świetny pomysł na prezent dla bliskiej osoby albo dla samej siebie. Dbając o siebie, dbasz też o innych, a zrelaksowana i uśmiechnięta jeszcze przyjemniej spędzisz ten świąteczny czas w gronie najbliższych.

Kalendarze adwentowe marki Phlov by Anna Lewandowska dostępne są w sprzedaży od 26. października w sklepie internetowym www.phlov.com, a także w perfumeriach Sephora i nawww.sephora.pl, w cenie 649 zł za wariant 24 okienka oraz 399 zł w wersji 12 okienek.

