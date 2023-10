Witaj w zaczarowanej krainie perfumy na zimę! Te zapachy przypomną Ci radosne chwile z dzieciństwa

Zapachowa gwiazda sezonu

Spraw by świąteczny czas pozostał na długo w Twoich wspomnieniach dzięki kolekcji zapachów The House Of Jo Malone London, zapakowanych w pudełko upominkoweinspirowane piernikowymi przysmakami. Udekoruj świąteczny stół i zaskocz swoich Gości magicznym zestawem Christmas Cracker lub oczaruj swojego mężczyznę produktem z kolekcji Mr Malone Travel Collection. Wybór należy do Ciebie!

Ginger Biscuit

Zapach, któremu nie można się oprzeć. Przyprawiony imbirem, gałką muszkatołową i cynamonem rozpuszczonym w jedwabistym karmelu. To maślany aromat z prażonymiorzechami laskowymi rozgrzewany ziarnami tonki i wanilią. Produkt jest dostępny w wersji Cologne.

Świąteczni Faworyci

Sezonowe zapachy, które wprowadzą Ciebie w iście świąteczny nastrój. Rozkoszuj się Orange Bitters, zainspirowanym pysznym, zimowym koktajlem. Dom udekorujorzeźwiającym zapachem Pine & Eucalyptus i spraw by radosna atmosfera była otulona świątecznym ciepłem dzięki aromatowi Green Almond & Redcurrant.

Kuszące drobiazgi

Odkryj niewielkie upominki, które wypełnią oczekiwanie do Świąt i ucieszą Twoich bliskich w tegoroczne Mikołajki.

