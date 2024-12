Świąteczne MEGA porządki z odpowiednią pomocą. Jak zmienić obowiązek w przyjemność?

MEGA porządki zaczynają się od dwóch kwestii: odpowiednich produktów ale również od dobrego planu. Stwórz listę rzeczy do zrobienia, podziel zadania na dni, a każdą część domu potraktuj indywidualnie. Dzięki temu unikniesz chaosu i poczujesz satysfakcję, skreślając z listy kolejne punkty. Nie ma jednak nic bardziej frustrującego niż sprzątanie z użyciem nieskutecznych środków. Wybierając wysokiej jakości produkty, zaoszczędzisz czas, wysiłek oraz wkroczysz w świąteczną atmosferę w pełni przygotowana.

Odpowiednia pomoc kluczem do sukcesu

Niezawodne wsparcie każdej gospodyni stanowią jakościowe ręczniki kuchenne. których można użyć zarówno przy świątecznym gotowaniu, jak i sprzątaniu. Na co jednak zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Chłonność – ręcznik kuchenny powinien dobrze wchłaniać wodę, dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy produkt posiada odpowiednie tłoczenia, które zwiększają jego chłonność i zdolność zbierania zabrudzeń. Warto również sprawdzić, czy posiada on więcej niż jedną warstwę.

Wytrzymałość – dobrze, aby produkt miał jak największą wytrzymałość na rozrywanie – zarówno w stanie suchym, jak i mokrym. Warto sprawdzić, czy wybrany produkt wytrzyma wycieranie plam i czyszczenie tłuszczu bez rozpadnięcia się.

Zastosowania specjalne – niektóre ręczniki kuchenne są przeznaczone do specyficznych zadań, np. są bardziej odporne na tłuszcz, dzięki czemu sprawdzają się przy odsączaniu smażonych potraw.

Wielkość – zawsze warto zwrócić uwagę na wielkość listków oraz długość samej rolki. Zdecydowanie lepiej zainwestować w dłuższą rolkę o wysokiej jakości, która posłuży na dłużej, niż w krótką, wymagającą częstej wymiany – zwłaszcza, gdy planujemy świąteczne porządki.

Ekologia i skład – świadome wybory konsumenckie mają realne znaczenie. Szukaj ręczników posiadających odpowiednie certyfikaty, takie jak PEFC czy FSC, które potwierdzają, że produkt pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Zwróć również uwagę na to, czy opakowanie pochodzi z plastiku z recyklingu oraz czy nadaje się do ponownego przetworzenia.

Poznaj rodzinę Foxy MEGA

Linia Foxy Mega to nie tylko wyjątkowy papier kuchenny. Produkty zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać najwyższą jakość i efektywność, a jednocześnie zajmować jak najmniej miejsca w domu. Ręczniki kuchenne Foxy MEGA to podwójna długość rolki (oraz aż 90 listków). Sprzątanie z Foxy MEGA staje się nie tylko bardziej komfortowe dla nas, ale w szerszej perspektywie wybór ręcznika przekłada się również na zmniejszenie liczby ciężarówek transportujących produkt do sklepu oraz ograniczenie ilości plastiku potrzebnego do opakowania rolek. Wyjątkowy nadruk „Makaron alla Norma” wykonany na papierze kuchennym Foxy MEGA został stworzony jest przy użyciu farb na bazie wody, dzięki czemu produkt nadaje się do kontaktu z żywnością.

Papier toaletowy Foxy MEGA to praktyczna alternatywa, odpowiadająca klasycznym 8-rolkowym opakowaniom. Zawiera aż 330 3-warstwowych listków na rolkę. Jest dostępny w 3 wariantach przystępnych wzorów: miłorząb japoński, tulipany i fiołki, które są pomieszane w paczce.

Chusteczki Foxy MEGA są zapakowane w wygodne, rodzinne opakowanie oraz doskonale łączą jakość i ilość. Zawierają aż 200 sztuk 2-warstwowych chusteczek, czyli ponad dwa razy więcej niż standardowe opakowanie. Aby jak lepiej dopasować się do różnych pomieszczeń domu, pudełka dostępne są w 4 kolorach.

Twój wybór ma znaczenie

Wszystkie produkty Foxy są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny – z wykorzystaniem certyfikowanych źródeł celulozy oraz przy użyciu energii z odnawialnych źródeł, co sprawia, że stają się lepszym wyborem dla planety. Aby jeszcze bardziej ułatwiać swoim konsumentom świadome wybieranie, Foxy zdecydowało się na transparentną komunikację. Informacje dotyczące produktu, sposobu jego produkcji oraz certyfikaty można znaleźć na opakowaniu każdego z produktów marki.