Świąteczne odliczanie z Zalando

Dla miłośników luksusu

Podaruj odrobinę luksusu tym, którzy cenią sobie coś wyjątkowego. Szale i torebki Marni, dodatki Moschino czy ponadczasowa biżuteria Vivienne Westwood to idealne propozycje.Dla tych, którzy mają już wszystko, klasyczna kolekcja Polo Bear wnosi nutę nostalgii – od dekoracji po kubki termiczne, dodając elegancji świątecznym chwilom. Przytulne dzianinyod Nanushka i 032c uzupełnią każdą zimową garderobę, a designerskie dodatki do domu od Missoni perfekcyjnie wpasują się w gusta nawet tych najbardziej wymagających.

Dla fanów beauty

W te święta podaruj coś wyjątkowego pasjonatom makijażu i kosmetyków. Dla wielbicieli najnowszych trendów, takich jak widzimy na TikToku kosmetyki Dr Jart+, lub dla tych,którzy są duszą towarzystwa, KIKO ma wszystko, czego potrzeba do stworzenia klasycznego, błyszczącego looku na świąteczne imprezy. Jeśli szukasz odrobiny luksusu,postaw na kultowe formuły od Augustinus Bader. A dla tych, którzy uwielbiają testować nowości, doskonałym wyborem będzie Zalando Beauty Advent Calendar lub staranniedobrane zestawy Skincare i Makeup Beauty Box – idealne na sezonowe niespodzianki.

Dla wielbicieli małych luksusów

Szukasz prezentu na ostatnią chwilę lub eleganckiego upominku do wrzucenia do skarpety świątecznej? Odkryj starannie dobraną kolekcję akcesoriów, przytulnej bielizny nocnej iświątecznych swetrów, które dodadzą wyjątkowego charakteru prezentom na te święta. Pomyśl o błyszczącej biżuterii od Orelia, luksusowej bieliźnie nocnej od Chelsea Peers,ciepłych zimowych akcesoriach od North Face lub kultowej kolekcji bielizny od Calvina Kleina. Od ponadczasowych klasyków po nowoczesne must-have, znajdź idealne prezenty,które zachwycą każdego miłośnika mody i uczynią ten sezon naprawdę niezapomnianym.

Dla duszy towarzystwa

Zabłyśnij w te święta dzięki spektakularnym strojom, które przyciągną wszystkie spojrzenia. Odkryj olśniewające sukienki od Sister Jane, eleganckie garnitury z twistem od LegacyStudios oraz szykowne kombinezony od Wal G, które zapewnią Ci glamour od stóp do głów. Dopełnij swoją stylizację błyszczącymi akcesoriami lub odważnymi szpilkami od OnlyShoes. Niezależnie od tego, czy to elegancka kolacja, radosna impreza, czy po prostu chęć odświeżenia świątecznego looku, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by stać sięprawdziwą gwiazdą imprezy.

i Autor: materiały prasowe Zalando

