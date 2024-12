Świąteczne zestawy od FOREO 2024 - podaruj bliskim luksusową pielęgnację

Zestawy Swedish Skincare Essentials zostały stworzone z myślą o celebracji świątecznego ducha i pielęgnacji w najlepszym wydaniu. W każdym z nich znajdziesz uwielbiane urządzenie FOREO, wzbogacone o dopasowane produkty do pielęgnacji skóry, które razem zapewniają jeszcze lepsze efekty. To perfekcyjny prezent dla tych, którzy wierzą, że dbanie o siebie to najlepszy wyraz miłości – zarówno tej do siebie, jak i do innych.

Zestaw LUNA™ 4 mini

Dla tych, którzy cenią codzienną pielęgnację, LUNA™ 4 mini to prawdziwy hit. To właśnie to urządzenie podbiło serce tytułowej bohaterki serialu Emily w Paryżu, łącząc kompaktowy design z niesamowitą skutecznością. Dzięki pulsacjom T-Sonic™ i miękkim silikonowym wypustkom dogłębnie oczyszcza pory, wspiera drenaż limfatyczny, redukuje obrzęki i wspomaga wchłanianie składników aktywnych. Zestaw zawiera również: piankę LUNA™ Microfoam 2.0 (20 ml) – delikatną i skuteczną w usuwaniu zanieczyszczeń oraz LUNA™ Ultra-odżywczy balsam oczyszczający (15 ml) – lekki balsam, który usuwa makijaż i sebum, pozostawiając skórę idealnie czystą. To kwintesencja pielęgnacyjnego luksusu – idealna do domowego SPA lub w podróży!

Swedish Skincare Essentials LUNA 4 mini Set: 729 zł

Zestaw BEAR™ 2

Jeśli marzysz o tym, by zaskoczyć bliskich spektakularnym, nieinwazyjnym liftingiem twarzy, zestaw BEAR™ 2 to propozycja, która powinna znaleźć się na szczycie Twojej listy prezentów. Wyposażony w 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów, BEAR 2 tonizuje aż 69 mięśni twarzy i szyi, poprawia kontury i zapewnia efekt liftingu w zaledwie kilka minut dziennie. To designerskie urządzenie ma klinicznie udowodnioną skuteczność w redukcji głębokich zmarszczek i drobnych linii, a także poprawie jędrności i elastyczności skóry już po tygodniu regularnego stosowania. W zestawie znajdziesz także: Serum SUPERCHARGED™ 2.0 (30 ml) – stworzone specjalnie do współpracy z urządzeniami mikroprądowymi FOREO oraz SUPERCHARGED™ HA+PGA Intensywny krem nawilżający (15 ml) – o potrójnym działaniu, które zwiększa nawilżenie skóry o 40% w zaledwie 15 minut.

Swedish Skincare Essentials BEAR 2 Set, 1699 zł

Zestaw IRIS™ 2

Dla bliskiej osoby, która kocha odrobinę luksusu, zestaw IRIS™ 2 to idealny prezent. To innowacyjne urządzenie do masażu oczu inspirowane starożytnymi azjatyckimi technikami drenażu limfatycznego, zapewnia efekty, które doceni każdy miłośnik pielęgnacji. IRIS™ 2 jest 3,5 razy skuteczniejsze niż masaż samymi opuszkami, redukuje cienie pod oczami o 70% i zwiększa promienność okolic oczu o 50%. Zestaw zawiera również: IRIS™ Firming Eye Serum PM (15 ml) – regenerujące i ujędrniające serum, idealne na noc, IRIS™ C-Concentrated Brightening Eye Cream (15 ml) – dla rozświetlenia i świeżości, IRIS™ Pro-Strength Lash Serum (4.3 ml) – które wzmacnia i zagęszcza rzęsy. To kompletny zestaw do pielęgnacji okolic oczu, łączący innowacyjność i odrobinę luksusu. Idealny prezent dla tych, którzy pragną zadbać o swoje spojrzenie!

Swedish Skincare Essentials IRIS 2 Set, 929 zł

Zestaw UFO™ 3

Podaruj sobie lub bliskim chwilę czystej przyjemności z zestawem UFO™ 3 – urządzeniem, które zmienia codzienną pielęgnację w zabieg spa. W komplecie znajdziesz UFO™ 3, urządzenie wyposażone w termo- i krioterapię, lecznicze światła LED oraz pulsacje soniczne, dzięki czemu wynosi działanie maseczek na wyższy poziom, oraz 5 opakowań masek aktywowanych UFO™, które zapewnią skórze kompleksową pielęgnację anti-aging w zaledwie 2 minuty. UFO™ 3 to klinicznie udowodnione rozwiązanie, które zwiększa poziom nawilżenia skóry o 126% już po pierwszym użyciu, utrzymując ją nawilżoną przez 6 godzin oraz widocznie poprawia jędrność skóry w zaledwie 7 dni. Ten set to prawdziwy game-changer w pielęgnacji – idealny prezent dla tych, którzy chcą cieszyć się korzyściami 5 zabiegów spa w domowym zaciszu.

Swedish Skincare Essentials UFO 3 Set, 1559 zł

Zestawy świąteczne Swedish Skincare Essentials od FOREO dostępne będą już wkrótce na foreo.com i u wybranych partnerów, w tym Notino.pl oraz Sephora.pl.