Święta, które pachną pięknem

Dla niej i dla niego. Z miłością, Notino

Nadszedł czas, by pomyśleć o tych, których darzymy największą miłością. Notino przygotowało zestawienie starannie wybranych prezentów, które zachwycą zarówno ją, jak i jego. Każda kobieta ma na uwadze piękno i delikatność. Suszarka do włosów Remington Hydraluxe PRO EC9001 zamienia zwykłe suszenie w profesjonalną stylizację – technologia Hydracare Sensor chroni włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą, pozostawiając je jedwabiście gładkie i naturalnie lśniące. Żadna świąteczna stylizacja nie jest kompletna bez idealnej szminki. Gucci Beauty Rouge À Lèvres Satin łączy intensywny kolor z gładkim, satynowym wykończeniem i efektownym designem, który przywodzi na myśl ikony starego Hollywood. Komfort jest zawsze w modzie, a szlafrok Notino Silk Collection to idealne dopełnienie przytulnych wieczorów, podczas których relaks wysuwa się na pierwszy plan. Dla niego polecamy zestaw do pielęgnacji Braun All-in-One Series 7 AIO7580 – elegancki, wszechstronny zestaw 15 w 1 do brody, włosów i ciała, który łączy nowoczesny design z precyzyjnym działaniem, zapewniając perfekcyjny efekt. Dla skóry najlepszy będzie żel Biotherm Homme Aquapower Advanced Gel. Jego odświeżająca, lekka formuła natychmiast nawilża i przywraca witalność nawet po długim dniu. Zapach to nieodłączna część świątecznej atmosfery, a woda perfumowana Amouage Gold Man stanowi jej doskonałe uzupełnienie – aromat łączy męską siłę, charyzmę i zmysłowość w ponadczasowej kompozycji.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Rozbłyśnij świątecznym blaskiem

Zima wydobywa z nas szczególny rodzaj piękna – taki, który bije od wewnątrz. W tym czasie skóra nie wymaga filtrów ani perfekcji, a jedynie troskliwej pielęgnacji i świadomego podejścia. Kilka prostych kroków wystarczy, by obudzić jej naturalny blask i sprawić, że zachwyci w świątecznym świetle. Zacznij od serum Clarins Multi-Active Glow, wzbogaconego o witaminę C i kompleks AHA. Niczym pierwszy promień zimowego słońca, rozjaśnia, wygładza i rewitalizuje skórę, nadając jej zdrowy, promienny blask. Jego dwufazowa konsystencja zamienia się w różowe mikroperełki, czyniąc każdą aplikację przyjemnością. Następnie wypróbuj maskę KORA Organics Milky Mushroom Ultra-Hydrating – mleczną formułę z uszakiem bzowym i kwasem hialuronowym, która głęboko nawilża, ujędrnia i przywraca skórze naturalny blask. Mleko kokosowe i aloes odżywiają i pozostawiają skórę aksamitnie miękką, jak po dobrze przespanej nocy. Jeśli chcesz osiągnąć widoczne efekty jak po wizycie w spa, sięgnij po LED FOREO FAQ Panel – nowoczesne urządzenie do terapii światłem czerwonym, wyposażone w 256 medycznych diod LED i pięć klinicznie przebadanych trybów działania. Radzi sobie ze starzeniem, przebarwieniami i teksturą, jednocześnie sprawiając, że skóra jest odpowiednio wypielęgnowana. Dla natychmiastowego efektu rozświetlenia przed specjalną okazją, maseczka Notino Brightening Bio-Cellulose z witaminą C zapewni zastrzyk witalności i blasku. Idealnie sprawdzi się na świąteczne zdjęcia lub noworoczny toast.

i Autor: Foreo/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Zapachy świąt

Każde Boże Narodzenie ma swój wyjątkowy zapach. Czasem to wanilia i cynamon pieczonych ciast lub goździki w herbacie, a innym razem zapach perfum na szaliku. Każdy z nich jest w stanie zatrzymać daną chwilę i zamienić ją we wspomnienie – to właśnie wtedy zaczyna się magia. Woda perfumowana Tom Ford Oud Minerale oddaje zimowy charakter w całej okazałości – zapach świeżo ściętych jodeł, morskiego powietrza i skąpanego w słońcu drewna. Jej słone, drzewne i mineralne nuty tworzą kontrast między rześkim chłodem a ciepłym drzewem agarowym, przywołując na myśl cichy spacer po zaśnieżonym lesie o świcie. Z kolei woda perfumowana Estée Lauder Cinnabar to ciepła, orientalna symfonia jaśminu, goździków i paczuli, otulona ambrą i wanilią. Pachnie niczym blask świec odbijający się w złotych ozdobach – sprawia, że atmosfera jest zmysłowa i niesamowicie elegancka. Następną propozycją jest woda perfumowana Etat Libre d’Orange Noël au Balcon, która oddaje esencję świątecznego ciepła i radości. Miód, przyprawy i dojrzałe owoce przeplatają się w zapachu, który pachnie jak wymarzone święta. Radosna, kusząca i nieco tajemnicza – to mieszanka, którą sama Pani Mikołajowa założyłaby na świąteczne przyjęcie. I na koniec, woda perfumowana Parfums de Marly Oajan - czysty, otulający luksus. Aksamitna mieszanka miodu, cynamonu, fasoli tonka i ambry z nutą labdanum tworzy złocisty, elegancki aromat, który wydaje się ponadczasowy. Zapach, który nie podąża za trendami – on je wyznacza

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Zestawy prezentowe, które zachwycą zmysły

Niektóre prezenty trafiają w każdy zmysł – lśnią pod choinką, obłędnie pachną, są miękkie w dotyku i pozostają w pamięci długo po świętach. Właśnie takie upominki znajdziesz w tym sezonie w Notino – pięknie zaprojektowane, starannie wyselekcjonowane, a co najważniejsze, stworzone, by sprawiać radość. Zestaw podarunkowy Sol de Janeiro Cheriosa ’71 jest jak ciepła bryza w środku zimy – kremowy, pyszny i urzekająco zmysłowy. Nuty wanilii, makadamii i kokosa przywołują beztroskie letnie dni, otulone świątecznym blaskiem. Wypróbuj też coś do pielęgnacji włosów, zestaw Kérastase Première Gift Set zapewnia siłę, blask i pewność siebie – rytuał troski i wyrafinowania, idealny na najchłodniejsze miesiące. Przygotowaliśmy też coś do makijażu, Bobbi Brown Holiday Beauty Essentials to małe cudo w różowym opakowaniu. Kultowe produkty w uniwersalnie pasujących odcieniach sprawiają, że jest to idealny wybór dla perfekcyjnego świątecznego looku – prezent, który pokocha każda miłośniczka piękna. Na koniec zestaw Elemis Holiday Collection Day & Night Wonder Duo, który zamienia codzienną pielęgnację skóry w chwilę przyjemności. Bogate tekstury, charakterystyczne zapachy i widoczny blask sprawiają, że jest to prezent, który cieszy długo po rozpakowaniu.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe