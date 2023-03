Świeży oddech wiosny

Nieprzyjemny oddech sprawia, że czujemy się niekomfortowo w trakcie rozmów z innymi ludźmi lub nawet przebywając zbyt blisko innych osób. Co jest jego przyczyną mimo czyszczenia zębów? Stomatolodzy twierdzą, że nieprzyjemny oddech jest zwykle spowodowany nieodpowiednią pielęgnacją jamy ustnej. Nieustannie gromadzące się na zębach i w przestrzeniach między nimi bakterie, rozkładają resztki jedzenia, co w rezultacie może powodować wydzielanie się lotnych związków siarki charakteryzujących się niemiłym zapachem i prowadzić tym samym do nieświeżego oddechu.

Szczotkowanie zębów, a przy tym używanie odpowiedniej pasty to podstawa codziennej higieny jamy ustnej. Niestety mimo dokładnego mycia nie jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkich bakterii i zalegających resztek pożywienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzenie międzyzębowe. Te krytyczne obszary są niedostępne nie tylko dla szczoteczki do zębów, ale nawet dla nici dentystycznych, a niestety są idealnym miejscem dla bakterii, które w rezultacie mogą prowadzić nie tylko do nieprzyjemnego oddechu, ale również stanów zapalnych dziąseł. Aby temu zapobiegać, regularnie stosuj szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Idealnym wyborem będą te od Curaprox.

Szczoteczki międzyzębowe CPS prime od Curaprox działają dokładnie tam, gdzie znajduje się płytka nazębna. Poprzez prawidłowe ich użycie, trudno dostępne miejsca są wyczyszczone całkowicie – skutecznie i bez podrażnień. Szczoteczki są wytrzymałe, a długie i bardzo cienkie włosie dociera do najmniejszych zakamarków. Dzięki efektowi parasola włosie rozpręża się, całkowicie wypełniając przestrzenie. W połączeniu z opatentowanym chirurgicznym rdzeniem CURAL®, CPS prime posiadają wyjątkową jakość oraz delikatność. Ponadto nie zawierają niklu i mogą być używane przez alergików. Zastosowanie zatrzaskowego systemu „Click” sprawia, że szczoteczka pasuje do każdego uchwytu. Z szczoteczkami międzyzębowymi Curaprox czyścisz przestrzenie tylko raz dziennie pojedynczym ruchem – po prostu przesuń pomiędzy zębami i wyjmij. Dostępne są w pięciu rozmiarach: CPS prime 06 – turkusowa; 07 – czerwona; 08 – różowa; 09 – żółta; 011 – jasnozielona. Stomatolodzy oraz higienistki stomatologiczne są w stanie precyzyjnie określić, którego rozmiaru szczoteczki potrzebujesz oraz nauczyć Cię, jak prawidłowo ich używać. Od teraz to będzie Twój największy sprzymierzeniec świeżego oddechu.

i Autor: Materiały prasowe Curaprox