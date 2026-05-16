Szorstkie pięty mogą zepsuć letni look. Oto 3 kosmetyki, które warto mieć pod ręką, jeśli chcesz przywrócić stopom gładkość i miękkość

Po zimie stopy potrzebują małego resetu

Szorstkie pięty, twardy naskórek na podeszwach i mocno przesuszona skóra to częsty problem przed sezonem letnim. Jakie są tego przyczyny? Skóra na stopach ma grubszą warstwą rogową naskórka i nie posiada gruczołów łojowych, co wpływa na szybkie przesuszenie skóry i przyspieszony proces jej rogowacenia. Dodajmy do tego narażenie na ucisk, tarcie w butach. Efekt? Skóra stóp staje się przesuszona, szorstka i wyraźnie twardsza. Szczególnie pięty mogą być szorstkie, a miejscami nawet popękane. Przed pierwszym wyjściem w sandałach warto więc postawić na trzy kroki: zmiękczenie, wygładzenie i regenerację. Te 3 specjalistyczne kosmetyki pomogą wam zadbać o stopy.

Usuń to, co szorstkie

Zmiękczająco-wygładzające plastry na pięty od SHEFOOT to rozwiązanie dla osób, które lubią szybkie i wygodne zabiegi. Plastry redukują zgrubienia i wygładzają stwardniały naskórek bez nadmiernego złuszczania i podrażnień, już po jednej aplikacji pięty staną się bardziej miękkie, gładkie i odżywione.

Efekt baby feet to zasługa odpowiedniej kompozycji składników aktywnych. W składzie plastrów znajdziemy: mocznik i kwasy AHA i BHA, które złuszczają zrogowaciały naskórek i działają zmiękczająco na naskórek, alantoinę i panthenol, które koją, łagodzą podrażnienia i zwiększają poziom nawilżenia, oleje i masła roślinne, które nawilżają, regenerują, odżywiają i wpływają na wygładzenie naskórka, a ekstrakty z owoców wpływają regenerująco i odświeżająco na skórę.

Codzienne zmiękczanie z relaksującym masażem

Zmiękczająco-wygładzający krem z masażerem do stóp z Kuracji z mocznikiem od SHEFOOT to produkt dla stóp, które potrzebują intensywnego nawilżenia, zmiękczenia, wygładzenia i regeneracji. Wbudowany masażer nie tylko uprzyjemnia pielęgnację – przynosząc ulgę zmęczonym stopom, ale też ułatwia aplikację, pomagając równomiernie rozprowadzić preparat. W składzie znajdziemy m.in. mocznik 15%, który intensywnie nawilża, zmiękcza zrogowacenia i wspomaga naturalny proces złuszczania naskórka, kwas mlekowy, który pomaga wygładzać

szorstką skórę, mleczan sodu - składnik NMF o silnym działaniu nawilżającym, alantoinę i D-panthenol, które łagodzą podrażnienia i wspierają procesy regeneracyjne, lanolinę która zapobiega przesuszeniu naskórka oraz działające odświeżająco olejki eteryczne. Krem można stosować codziennie lub według potrzeb, nakładając go na czystą i suchą skórę stóp.

Jeśli problemem są pięty, które są twarde, szorstkie i mają skłonność do pękania, warto sięgnąć po Regenerująco-kojąca witaminowa maść-preparat na pękające pięty z Kuracji z mocznikiem od SHEFOOT. To skoncentrowany produkt do miejscowego stosowania, który odczuwalnie zmiękcza, wygładza i wspomaga regenerację skóry. W jego składzie znajdziemy mocznik w stężeniu 20%, który złuszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek oraz 25% kompleks lipidów, o silnym działaniu odżywczym, wygładzającym i zmiękczającym naskórek. Działanie kondycjonujące, nawilżające i kojące wzmacniają witaminy A, E i B5.

Skuteczna pielęgnacja stóp nie musi być czasochłonna. Krem z masażerem może stać się codziennym krokiem po prysznicu, maść z 20% mocznikiem - ratunkiem dla pięt ze skłonnością do pękania, a plastry - szybkim zabiegiem na noc. Razem tworzą prosty plan na gładkie i miękkie stopy!