Sztuczna inteligencja dobierze idealny makijaż dla Ciebie. Piękny look nigdy nie był tak blisko

Drop The Look Yves Saint Laurent to wyjątkowe doświadczenie dostępne dla wszystkich klientów perfumerii Douglas. Do soboty, 25 marca to przeżycie czeka na klientów perfumerii w warszawskiej Arkadii. Co ważne, Podium YSL Drop The Look to jedyne takie podium w Europie. Teraz na wyłączność w perfumeriach Douglas. Najważniejszym aspektem Drop The Look by Yves Saint Laurent jest podkreślenie unikanej urody każdego z nas. Nie wiesz, jaki makijaż pasuje Ci najbardziej? Chcesz przetestować coś nowego, ale nie wiesz, w którą stronę pójść. To jest idealne miejsce dla Ciebie. Sztuczna inteligencja za Ciebie wybierze najlepszy makijaż pasujący do Twojej urody. W bazie jest ponad 1200 rodzajów i stylów makijaży, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu możesz skorzystać także z pomocy osób, które nauczą Cię wykonywać owy makijaż i pomogą dobrać idealne kosmetyki.

- Skorzystaj ze spersonalizowanych konsultacji makijażowych, dzięki którym odkryjesz Swój perfekcyjny look. Za pomocą narzędzia Makeup Stylist wspartego SI, profesjonaliści YSL pomogą Ci odkryć osobisty styl oraz podkreślić Twój oryginalny charakter - czytamy na stronie Douglasa.

To nie jedyne niespodzianki, jakie znajdziesz w podium YSL Drop The Look. Możesz oczywiście skorzystać z profesjonalnej pomocy oraz wykonać makijaż pokazowy. Dla chętnych dostępna jest także usługa grawerowania indywidualnego napisu na kultowych produktach Yves Saint Laurent.

Podium YSL wyruszy dalej w Polskę. Sprawdź, gdzie znajdziesz stanowisko

22-25.03.2023 Warszawa, Westfield Arkadia,

09-13.05.2023 Warszawa, Westfield Mokotów

13-17.06.2023 Zielona Góra, Focus Mall

20-25.06.2023 Wrocław, Wroclavia

27.06-01.07.2023 Nowy Sącz, Galeria Trzy Korony

i Autor: Materiały prasowe Drop The Look Yves Saint Laurent

