Ta 50-latka podpowiada, jak dbać o włosy po menopauzie, aby nie wypadały. Są gęste i zdrowo lśnią. Pielęgnacja włosów po 50-tce

Ta 50-latka podpowiada, jak dbać o włosy po menopauzie, aby nie wypadały

Wypadanie włosów to dość częsty problem, który dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku. Przyczyn wypadających włosów jest wiele - od błahych błędów popełnianych w pielęgnacji pasm, po dolegliwości zdrowotne, czy zaburzenia hormonalne. Te ostatnie często przyczyniają się właśnie do wypadania włosów u kobiet w okresie menopauzy. Kosmyki stają się wówczas słabsze, suche, bardziej łamliwe i widocznie się przerzedzają. Dlatego z upływem lat kobiety powinny zmienić swoje nawyki pielęgnacyjne i dostosować je do potrzeb swoich włosów. A co zrobić, aby po menopauzie włosy nie wypadały? Pewna 50-latka na Instagramie podzieliła się swoimi sposobami na wypadające włosy.

Sposób na wypadające włosy po 50-tce

Sylwia Wilczewska podała kilka swoich nawyków, dzięki którym ma piękne i zdrowe włosy.

"Mam dla Ciebie kilka wskazówek, które powinny złagodzić menopauzalne wypadanie włosów:

dobrze zbilansowana dieta bez cukrów prostych za to bogata w dobre białko, witaminy i minerały, cynk, krzem i selen.

suplementacja kolagenu - doskonale wpływa na stawy, skórę, paznokcie i włosy,

odpowiednie podejście do pielęgnacji nie tylko włosów ale przede wszystkim skóry głowy. Co mam na myśli? Podwójne mycie, maski, peeling, masaż skóry głowy.

zwróć uwagę na to w jaki sposób rozczesujesz włosy. Rób to delikatnie i bez szarpania,

po umyciu włosów używaj delikatnego ręcznika, (mi się sprawdzają bambusowe), unikaj tarcia, lepszym rozwiązaniem jest zawinięcie włosów w ręcznik i poczekanie aż nadmiar wilgoci się wchłonie,

zrezygnuj z ciasnych kucyków, przedłużania włosów, stylizacji na gorąco oraz farbowania agresywnymi farbami,

regularnie masuj skórę głowy masaż ten zwiększaj dotlenienie i odżywienie cebulek włosowych, przez co ma dobroczynny wpływ zarówno na porost włosów jak i ich jakość" - radzi kobieta.