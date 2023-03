Ta piękna sukienka z promocji Reserved to hit tego sezonu. Dzieło sztuki. Będziesz wyglądać w niej zjawiskowo i oczarujesz towarzystwo. Kosztuje mniej niż 90 zł

Wielkie, wiosenne promocje w Reserved. Modna sukienka na ten sezon za mniej niż 90 zł

W sklepach sieci Reserved trwa właśnie międzysezonowa wyprzedaż. To czas, kiedy w placówkach Reserved znajdziesz modowe perełki na wiosnę 2023 w bardzo atrakcyjnych cenach. Wiosna w modzie to przede wszystkim kolory oraz kwiatowe wzory. Kiedy za oknami robi się coraz cieplej wiele kobiet stawia na sukienki i spódnice. W najnowszej promocji Reserved znajdziesz modną sukienkę na wiosnę, która sprawdzi się w wielu stylizacjach. Po obniżce kosztuje jedynie 89,99 zł. To modny krój, który idealnie maskuje niedoskonałości sylwetki. Jest wygodna i doskonale pasuje do wiosennych płaszczy oraz skórzanej kurtki. Sukienka z promocji Reserved posiada efektowne zdobienie w postaci stójki z wiązaniem. Ma ona także zmysłowe wycięcie przy dekolcie oraz długie rękawy, które zakończone są gumką. Nadaje do całej sukience lekkości i zwiewności. Dół sukienki wykończony jest delikatną falbanką. Fason z promocji Reserved to zdecydowanie modowa kwintesencja wiosny. Jeżeli szukasz zwiewnej i lekkiej sukienki na ten sezon to propozycja z Reserved jest dla Ciebie.

i Autor: Materiały prasowe Sukienka z Reserved

