Ta polska marka beauty upiększa Polki już od 60 lat!

Lata doświadczenia i pasja do tworzenia skutecznych kosmetyków sprawiają, że CELIA wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach Polek. W jej portfolio znajdują się zarówno produkty do makijażu (w tym kultowe pomadki i błyszczyki), jak i pielęgnacyjne z bestsellerowych serii takich jak Q10, RETINOL & ELASTYNA, KOLAGEN, GOLD 24K, czy ALOE VERA. Marka oferuje także kosmetyki do włosów, pielęgnację ciała, a nawet zapachy, tworząc kompleksowy świat piękna dla kobiet w każdym wieku. Fenomen marki tkwi w połączeniu dobrej jakości i przystępnej ceny - to produkty, które łączą tradycję polskiej kosmetologii z nowoczesnymi rozwiązaniami i skutecznością potwierdzoną przez pokolenia. CELIA nieustannie się rozwija - wprowadza nowe formuły, odświeża wizerunek i poszerza ofertę, pozostając wierną swojej filozofii: piękno ma wiele odcieni, ale zawsze zaczyna się od zaufania.

PRZEPIS NA MŁODOŚĆ

Po kozie mleko w celach pielęgnacyjnych sięgała już Kleopatra. Przeciwzmarszczkowa maseczka Celia to idealne rozwiązanie dla każdej cery, która potrzebuje intensywnej pielęgnacji i ujędrnienia. Formuła wzbogacona o kolagen, ekstrakt z koziego mleka i peptydy intensywnie regeneruje, wygładza i odmładza cerę, przywracając jej młodzieńczy blask i sprężystość. Linia CELIA KOLAGEN składa się z 15 produktów, które tworzą kompleksową pielęgnację twarzy i ciała, dopasowaną w pełni do potrzeb skóry.

Wypróbuj: CELIA KOLAGEN MASECZKA DO TWARZY liftingująco-ujędrniająca z kolagenem, kozim mlekiem i peptydami, 9,99 zł/60 ml

ZŁOTO (I NIE TYLKO) DLA SKÓRY

W swoich formułach pielęgnacyjnych Celia sięga także po… złoto. Ten krem do skóry 50+, wzbogacony 24-karatowym złotem i drogocennym miodem manuka, wnika w głąb skóry i spłyca nawet głębokie zmarszczki, silnie nawilżając. Zawarte w kremie oligosacharydy wygładzają skórę, zmniejszając widoczność linii mimicznych. Zapewniają natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu. Olej z orzechów makadamia charakteryzuje się wysoką zawartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które nadają mu doskonałe właściwości odżywcze, zmiękczające i nawilżające.

Wypróbuj: CELIA GOLD 24K Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy 50+ LIFTING i NAWILŻENIE, 17,99 zł/50 ml

KRÓL RETINOL

Retinol ma swój złoty czas. Trudno znaleźć drugi tak skuteczny składnik o działaniu odmładzającym skórę – dobrze radzi sobie z ujędrnieniem skóry i niwelowaniem zmarszczek. W kremie CELIA RETINOL & ELASTYNA dla skóry 60+ obok niego znajdziemy inne kultowe składniki o działaniu anti-age: elastynę pomagającą uelastycznić skórę i wygładzić zmarszczki oraz peptydy stymulujące produkcję kolagenu w skórze oraz wzmacniające jej barierę ochronną.

Wypróbuj: CELIA RETINOL & ELASTYNA Krem przeciwzmarszczkowy z peptydami na dzień i na noc 60+, 17,99 zł/50 ml

ELIKSIR MŁODOŚCI

Otulająca pielęgnacja dla dojrzałej skóry. Gęsta, kremowa konsystencja zapewnia uczucie natychmiastowego ukojenia. Połączenie śluzu ślimaka z odżywczym olejem arganowym wzmacnia barierę hydrolipidową, intensywnie regeneruje, nawilża i wygładza skórę. Zmarszczki stają się mniej widoczne, a cera odzyskuje komfort, elastyczność i zdrowy blask.

Wypróbuj: CELIA ŚLUZ ŚLIMAKA Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy z olejem arganowym 70+, 11,99 zł/50 ml

CELIA JEST TEŻ… VEGE

Wegańskie formuły są nie tylko przyjazne weganom, ale i naszym paznokciom. Odżywka do paznokci Celia stosowana regularnie rozjaśnia przebarwioną płytkę paznokcia, a ponadto, dzięki zawartości witaminy E, pielęgnuje paznokcie. Zawiera też pantotenian wapnia, który jest doskonałym przeciwutleniaczem, chroni i dodatkowo nabłyszcza płytkę paznokcia. Dzięki zawartości oleju z pestek winogron oraz soku z cytryny, odżywka działa kondycjonująco i wzmacniająco. Pozwala utrzymać perfekcyjną barwę na dłuższy czas.

Wypróbuj: CELIA NAIL EXPERT Vegan Nail Conditioner, 17,49 zł/10 ml

PODKŁAD, KTÓRY GŁĘBOKO NAWILŻA

Ten podkład nie tylko pomaga ukryć ewentualne niedoskonałości skóry, zaczerwienienia czy cienie, ale też ją pielęgnuje. Doskonale wyrównuje koloryt skóry oraz nadaje cerze promienny i zdrowy wygląd. Zawarte w nim witaminy C, E i F, a także kwas hialuronowy nawilżają, wygładzają i chronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

Wypróbuj: CELIA HYDRO COVER Długotrwały podkład kryjąco-nawilżający, 19,99 zł/30 ml

CIENIE DOBRE NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Wybór cieni do powiek bywa wyzwaniem. Chyba, że postawisz na zestawy, które łatwo dopasujesz do koloru swoich oczu. Mini paletki CELIA DE LUXE TRIO IDEAL pozwalają na stworzenie makijażu na wiele okazji. Mają konsystencję, która pozwala na łatwe blendowanie. Możemy aplikować je za pomocą pędzelka, aplikatora lub po prostu opuszka palca, dzięki czemu mamy kontrolę nad intensywnością makijażu. Oto przewodnik po nich: cienie 301 doskonale komponują się ze sobą, tworząc subtelny, ale jednocześnie efektowny makijaż, cienie 302 świetnie podkreślają zielone i brązowe oczy, dodając im tajemniczego uroku, cienie 303 są wszechstronne i świetnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście, a cienie 304 w niebieskich tonacjach idealnie współgrają z różnymi kolorami tęczówek, dodając im intensywności i blasku.

Wypróbuj: CELIA DE LUXE TRIO IDEAL CIENIE DO POWIEK, 17,99 zł/4 g

RZĘSY JAK ZE SNU

O jakich rzęsach śnią kobiety? Długich, uniesionych i gęstych. Mascara CURLY LASH spełni sen o takim efekcie. Silikonowa szczoteczka pozwala na precyzyjną i dokładną aplikację, a formuła nie skleja ich, nie pozostawia nieestetycznych grudek i zapewnia trwały, spektakularny efekt.

Wypróbuj: CELIA CURLY LASH Mascara, 21,99 zł/13 ml

USTA, KTÓRE PRZYCIĄGAJĄ WZROK

Subtelny połysk i promieniste wykończenie, które optycznie powiększa usta, dodając im blasku i wyrafinowanego uroku. Idealna dla osób ceniących elegancki, rozświetlający efekt. Każdy odcień to wyraz kobiecości, a kolekcja obejmuje pełną paletę barw - od delikatnych, po głębokie i klasyczne, dostępne w obu wariantach wykończenia.

Wypróbuj: CELIA Pomadka perłowa, 19,99 zł/4 g

EKSTREMALNY POŁYSK

Blask to jeden z wiodących trendów, który pozostaje z nami na dłużej. CELIA Lip Gloss nadaje ustom lśniący, pełen blasku efekt - satynowe odcienie zapewniają subtelny, naturalny połysk, a perłowe odbijają światło, optycznie powiększając usta. Lekka, trwała formuła nie klei się, a owocowy zapach umila każdą aplikację. Kolekcja oferuje szeroką paletę modnych odcieni i efektów wykończenia, które doskonale podkreślają urodę.

Wypróbuj: CELIA Lip Gloss Błyszczyk do ust, 23,90 zł/8 ml

PERFEKCYJNY KONTUR

Wielofunkcyjny zestaw do konturowania twarzy na sucho, który łączy trzy produkty – bronzer, róż i rozświetlacz. Każdy z elementów możesz stosować samodzielnie lub łączyć, tworząc makijaż dopasowany do okazji. To szybki sposób na podkreślenie rysów twarzy i nadanie cerze zdrowego blasku. Delikatnie rozprowadza się na skórze, pozwalając na budowanie intensywności koloru bez smug i plam. Dostępny w trzech różnych wariantach kolorystycznych.

Wypróbuj: CELIA TRIO CONTOUR, 24,99 zł/7,5 g