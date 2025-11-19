Ta polska marka kosmetyczna podbija rynek beauty! Millenialsi i pokolenie "Z" zakochali się w tych formułach

W 2024 roku wartość polskiego rynku kosmetycznego przekroczyła 35 miliardów złotych, notując około 6 % wzrostu rok do roku. W euro rynek ten wycenia się na ok. 5,2 miliarda EUR (2023) z prognozą dojścia do 6,4 miliarda EUR do 2028 roku. Polski sektor beauty dynamicznie rośnie nie tylko dzięki dużej liczbie konsumentek, lecz także dzięki wysokiej jakości rodzimych produktów. Polskie marki od lat cieszą się renomą w Europie – są cenione za naturalne składy, zaawansowane receptury i dobry stosunek jakości do ceny. Dzięki temu Polki mają dziś wyjątkowo szeroki wybór, od kosmetyków pielęgnacyjnych po profesjonalne produkty makijażowe.

Kiedy myślimy z jakich produktów słynie Polska to na myśl przychodzą przede wszystkim: wódka, jabłka, bursztyn, kiełbasa czy rodzime meble. To jednak nie wszystko, Polska od dziesiątek lat znana jest również z bardzo dobrych kosmetyków. Polskie marki kosmetycznie nie mają się absolutnie czego wstydzić. Rodzimy rynek beauty pełny jest firm, które oferują produkty najwyższej jakości, jakich poza granicami Polski mogą nam zazdrości. Zarówno marki pielęgnacyjne oraz makijażowe wymiatają.

Marka Everybody London przedstawia się jako polska firma kosmetyczna, której misją jest tworzenie produktów „dla każdego”, niezależnie od typu urody czy stylu życia. Ich oferta to produkty do makijażu – od pomadek, poprzez cienie do powiek, aż po pudry i bronzery -aby sprostać różnorodnym potrzebom użytkowniczek i użytkowników. Filozofia marki opiera się na naturalności i akceptacji siebie – makijaż ma jedynie delikatnie podkreślać urodę, a nie ją zmieniać. Dzięki temu Everybody London szybko zyskało popularność wśród osób szukających jakości, prostoty i autentycznego podejścia do piękna.

Jednym z kluczowych założeń marki jest idea, że makijaż nie ma zmieniać osoby, lecz podkreślać jej autentyczność.

Top 4 bestsellery Everybody London

Blush Stick, kremowy róż w sztyfcie - Dusty Pink

Róż w sztyfcie Dusty Pink to idealny dodatek do codziennego makijażu. Jego kremowa formuła zapewnia lekkie, świeże i nietłuste wykończenie, dzięki czemu skóra wygląda naturalnie i promiennie. Aplikacja jest wyjątkowo prosta — produkt możesz nakładać bezpośrednio na twarz lub rozprowadzić go gąbeczką, pędzlem czy opuszkami palców. Róż jest niezwykle uniwersalny: świetnie sprawdzi się nie tylko na policzkach, lecz także na ustach i powiekach, pozwalając stworzyć spójny, subtelny look jednym produktem.

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe

Peptide Lip Tint Balsam do ust

Lekki, nawilżający balsam do ust z delikatnym tintem łączy efekt makijażu z codzienną pielęgnacją. Nadaje wargom subtelny kolor i intensywny połysk, sprawiając, że wyglądają na pełniejsze, gładkie i zdrowo wypielęgnowane. To idealny produkt dla osób, które lubią naturalny efekt z nutą świeżości.

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe

Pomadka powiększająca usta

Plumping Lipstick Everybody London to pomadka, która łączy kolor z efektem optycznego powiększenia ust. Dzięki składnikom aktywnym stymuluje mikrokrążenie, co daje efekt pełniejszych, wygładzonych i bardziej soczystych ust – bez igieł i bez wysiłku. Nawilżająca formuła jest bogata w delikatne składniki, które nawilżają, odżywiają i ujędrniają usta.

i Autor: Everydoby London/ Materiały prasowe

Kredka do ust, która sprawdzi się jako konturówka oraz jako pomadka

Ma miękką, kremową formułę, dzięki czemu jest wygodna w aplikacji - zarówno do pokreślenia konturu ust, jak i wypełnienia. Mocne krycie i satynowe wykończenie - który kolor wybierasz?