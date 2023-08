Ta promocja trwa jeszcze tylko jeden dzień. W Biedronce znów otrzymasz to za darmo. Warto się pospieszyć

Jesień w pielęgnacji: czas, start. To dobry czas, by przeciwdziałać zmarszczkom

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki. Ostatnie dni sierpnia to czas gorączkowych zakupów wyprawki szkolnej. Rodzicie tegorocznych uczniów doskonale wiedzą, że kupno plecaków, zeszytów oraz książek do finansowa studnia bez dna. Biedronka postanowiła nieco pomóc rodzicom i na koniec sierpnia 2023 przygotowała wyjątkową promocję. Jeszcze tylko przez jeden dzień, poniedziałek 30 sierpnia, możesz skorzystać z gigantycznej promocji Biedronki na artykuły szkolne. Kupując trzy wybrane produkty do szkoły jeden z nich (ten najtańszy) otrzymasz za darmo. Promocja 2+1 obowiązuje jedynie dla posiadacz Karty Moja Biedronka. a limit zakupowy wynosi maksymalnie 9 produktów, 3 z nich otrzymujesz wtedy gratis. Artykuły możesz dowolnie mieszać. W tej promocji znajdziesz między innymi artykuły piśmiennicze, plecaki, piórniki i lampki szkolne. Jeżeli wciąż zakupy wyprawki szkolnej masz przed sobą to promocja Biedronka jest dla Ciebie. Pamiętaj, obowiązuje ona tylko jeszcze przez jeden dzień i warto się pospieszyć.

