To jest absolutny puder wszechczasów. Teraz w promocji Rossmanna za 25 zł. Stapia się ze skórą i niweluje zmarszczki. Koniec z widocznymi bruzdami. "Mnóstwo opakowań zużytych"

Promocje w Rossmannie. Uznany puder za 25 zł

Trwające właśnie promocje w Rossmannie to doskonała okazja, by upolować makijażowe perełki. Jeżeli szukasz niedrogiego, ale zarazem dobrego pudru to koniecznie odwiedź drogerie Rossmann. W promocji znajdziesz tam jeden z ulubionych pudrów Polek. Mowa o Matte + Poreless Fit Me! od marki Maybelline, który obecnie kosztuje zaledwie 25,99 zł (jego regularna cena to 39,99 zł). To jeden z najbardziej popularnych kosmetyków w naszym kraju, a pozytywne opinie świadczą o tym, że jest on doceniany. - Puder kupiłam z ciekawość bo skończył mi się mój poprzedni i naprawdę jestem zachwycona świetnie się sprawdza. Pięknie matuje, nie ciastkuje się z podkładem, efekt wygładzenia i photoshopa. Nie widzę żadnych wad tego pudru naprawdę - pisze Daria1209 na stronie wizaz.pl. Co daje puder Matte + Poreless Fit Me! od marki Maybelline? Przede wszystkim genialnie matuje skórę, ale nie podkreśla przy tym suchych skórek oraz zmarszczek. Rewelacyjnie sprawdzi się u osób, które chcą zminimalizować widoczność porów oraz przedłużyć trwałość makijażu bez efektu maski. "Lekka i delikatna konsystencja pudru Fit Me! nadaje twarzy poczucie wygładzenia i komfortu".

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

