Ta spódnica to absolutny przebój na wiosnę 2026. Upulujesz ją w popularnej polskiej sieciówce

W 2026 roku modowym przebojem staje się odświeżony fason spódnicy, wypierając z szaf klasyczne kroje ołówkowe oraz krótkie mini.

Element garderoby niegdyś zarezerwowany wyłącznie na plażę doskonale wpisuje się obecnie w ramy miejskiego szyku.

Tę uniwersalną propozycję na cieplejsze miesiące bez trudu kupicie w asortymencie znanych sieciówek, chociażby w salonach Reserved.

Triumfy święci obecnie „sarong skirt”, czyli po prostu charakterystycznie wiązana na wysokości bioder spódnica. Przez całe dekady ten specyficzny krój utożsamiano jedynie z letnim relaksem, morzem i luźną chustą, którą wczasowiczki zakładały na kostium kąpielowy, aby swobodnie dojść do plażowego baru. Ubranie to charakteryzowało się przede wszystkim niebywałą wygodą oraz emanowało luzem. Jednak w 2026 roku sarong ostatecznie zrywa z łatką wyłącznie urlopowego dodatku, szturmując wybiegi jako jeden z największych trendów nadchodzących miesięcy. Światowi kreatorzy wizerunku oraz uznani styliści dostrzegli w tej pozornie banalnej konstrukcji ogromne możliwości. Wiązana spódnica zachwyca swoją lekkością i intrygującą asymetrią, a system zapięcia umożliwia jej perfekcyjne dopasowanie do każdej figury. Dzięki temu stylizacja zyskuje nonszalancki, lecz bardzo elegancki wygląd. Co więcej, fason ten znakomicie odnajduje się w miejskiej dżungli, gdzie kobiety chętnie zestawiają go z casualowymi topami, marynarkami i eleganckimi koszulami.

Wiosna i lato 2026 pod znakiem "sarong skirt". Bogatą ofertę znajdziecie w Reserved

Niewątpliwym plusem obecnego trendu jest fakt, że nie trzeba wydawać na niego fortuny w butikach ekskluzywnych domów mody. Rozchwytywany krój wiązany na biodrach masowo trafia na wieszaki najpopularniejszych sklepów odzieżowych. Przoduje w tym marka Reserved, w której asortymencie klienci znajdą pełen przekrój wariantów: zaczynając od gładkich, minimalistycznych fasonów, a kończąc na odważnych, bardzo wyrazistych modelach idealnych na słoneczne dni. W bieżącym roku „sarong skirt” perfekcyjnie symbolizuje sojusz nieskrępowanej wygody z nowożytną elegancją. To również dobitny sygnał, że współczesna branża modowa coraz śmielej sięga po nieskomplikowane, funkcjonalne projekty, nadając im zupełnie nowy, uniwersalny blask.

