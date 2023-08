Tak ubierają się eleganckie kobiety 60-tce. Zasady francuskiego stylu, dzięki którym zawsze będziesz wyglądać młodo i z klasą

Pytanie, jak się ubabrać po 60. roku życia zadaje sobie wiele kobiet, które przekroczyły ten wiek. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nasza figura nie zmienia się z dnia na dzień. W dniu, w którym kończymy 60 lat, nie stajemy się nagle paniami w średnim wieku. Żeby wyglądać pięknie i młodo przede wszystkim trzeba się tak czuć. Zadbać o zdrowie i postawić na klasykę, która zawsze się obroni. To właśnie klucz do sukcesu wielu Francuzek, których styl zawsze jest podawany jako przykład idealnego ubioru. Oto 5 zasad francuskiego stylu, których przestrzegają paryżanki.

Jak się ubierać po 60-tce, żeby wyglądać elegancko i młodo? Ubieraj się jak Francuzka a olśnisz wszystkich

Styl francuski dla kobiet po 60. roku życia polega na skompletowaniu takich ubrań, które wyglądają szykownie, są wygodne i dobrze się prezentują. Ubrania w szafie typowej Francuzki są ponadczasowe. Dlatego bez względu na to, czy masz 50, czy 60 lat w twojej szafie powinny znaleźć się: czarna marynarka, zapinana na guziki koszula, kaszmirowy sweter, jeansy oraz klasyczny biały lub szary t-shirt z dobrej bawełny. Elegancką marynarkę można połączyć z parą dżinsów z wysokim stanem i zwykłą koszulką. To idealny ponadczasowy i stylowy wygląd dla każdej kobiety. Zasada numer dwa – mniej znaczy więcej. Niezależnie od tego, co masz na sobie, unikaj dużych naszyjników, pierścionków i bransoletek. Zamiast tego wybierz minimalistyczną biżuterię lub po prostu noś zegarek. Zasada numer trzy — zawsze podkreślaj talię. Bez względu na to, czy jesteś szczupła, czy masz trochę więcej w pasie, ten zabieg sprawi, że poczujesz się bardziej kobieco. Choć warto mieć w szafie oversize'owe koszule i marynarki, to będą one znacznie lepiej wyglądały, jeśli podkreślisz talię za pomocą czarnego lub złotego skórzanego paka. Zasada numer pięć jest najważniejsza. Bez względu na to, czy stawiasz na styl francuski, czy jakikolwiek inny — upewnij się, że nosisz odpowiedni rozmiar biustonosza. Źle dobrana bielizna może sprawić, że będziesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Upewnij się, że biustonosz nie jest zbyt luźny w ramiączkach lub w obwodzie. Nie zapominaj też o odpowiednich majtkach. Za małe lub za duże, odznaczające się pod spodniami lub sukienką będą wyglądać nieestetycznie.

