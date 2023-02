Taką fryzurę noszą eleganckie kobiety po 60-tce najchętniej. Krótka fryzura odejmie nawet 10 lat. W niej każda kobieta zachwyci stylem

Krótka fryzura dla kobiet po 60-tce

Wiele kobiet dojrzałych zdecydowanie najlepiej czuje sie w krótkich włosach. To właśnie takie krótkie fryzury rządzą wśród kobiet po 60-tce. Są łatwe do ułożenia, eleganckie, a odpowiednio wystylizowane i obcięte mogą odjąć lat. Krótki ścięte włosy doskonale sprawdzają się również w przypadku cienkich czy rzadkich włosów. W ostatnich sezonach hitem okazały się fryzury na włosach bardzo krótkich, czyli pixie cut oraz nieco dłuższych za ucho, na przykład bob. Te uczesania są eleganckie, ale też świetnie sprawdzają się na co dzień. Ich plusem jest to, że są łatwe do ułożenia, dzięki czemu nie trzeba spędzać godziny przed lustrem, próbując okiełznać pasma. Styliści nie mają wątpliwości, jaką fryzurę noszą eleganckie kobiety po 60-tce najchętniej. To właśnie to uczesanie odejmuje lat, jest szykowne, ale przy tym zgodne z fryzjerskimi trendami na 2023 rok. Chodzi o ponadczasowe pixie cut.

Taką fryzurę noszą eleganckie kobiety po 60-tce

Krótko ścięte włosy na pixie cut to hit ostatnich miesięcy. Nic dziwnego, że kobiety dojrzałe sobie ją upodobały. Pixie cut można nosić na wiele sposobów, dzięki czemu można ją dopasować do większości kształtów twarzy i typów urody. Pixie cut to mocno wystrzyżone włosy z dłuższą górą i grzywką, często opadającą na bok. Eleganckie i zarazem nowoczesne uczesanie jest łatwe w stylizacji. Można wykonać ją na włosach prostych, falowanych czy kręconych.