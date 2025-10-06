Takich chwil nie zamówisz online – Ingka Centres inspiruje do spotkań

Choć coraz częściej tęsknimy za autentycznością, nasze codzienne wybory mówią coś zupełnie innego. Zdarzyło Wam się zamówić trzy rozmiary tej samej sukienki czy spodni, tylko po to, by odesłać dwa? Albo kupić coś „na jeden raz”, z myślą o zwrocie następnego dnia? Brzmi znajomo? Nie jesteście sami.

Zwroty stały się codziennością zakupów online, szczególnie wśród młodszych konsumentów, którzy traktują e-commerce jak przymierzalnię. Choć wygodne, coraz częściej budzą frustrację. Rosnące zjawisko „zmęczenia zwrotami” sprawia, że konsumenci zaczynają tęsknić za zakupami w sklepie tradycyjnym, gdzie decyzja jest bardziej świadoma, a wybór – mniej przypadkowy.

W odpowiedzi na to zjawisko, Ingka Centres oraz Centra Handlowe w czterech polskich miastach (Port Łódź; Aleja Bielany we Wrocławiu; SKENDE Shopping w Lublinie oraz Wola Park w Warszawie) postanowiły przywrócić magię zakupów w prawdziwym świecie. Bo zakupy to nie tylko transakcja – to emocje, relacje i doświadczenia, których nie da się kliknąć. W sklepie możesz poczuć materiał, zobaczyć kolor w naturalnym świetle, przymierzyć ubranie i sprawdzić, czy naprawdę jest „Twoje”. Aby uczynić ten powrót przyjemniejszym, centra przygotowały szereg bezpłatnych niespodzianek i atrakcji: od analizy kolorystycznej – popularnej metody, dzięki której dowiesz się, jakie kolory najlepiej podkreślają Twój typ urody: odcień skóry, kolor włosów i oczu – po akcje promocyjne kart podarunkowych: „Kup kartę w duecie i zyskaj 20%”, stworzonych z myślą o wspólnych chwilach czy losowania atrakcyjnych nagród, które odbędą się pod hasłem „Wejdź i wygraj!”. Dodatkowo, sklepy będą zaskakiwać wyjątkowymi okazjami, które znajdziecie tylko na miejscu.

„Zakupy w sklepie stacjonarnym to docenienie chwil, których nie da się przeżyć online – wspólne przymierzanie, spontaniczne odkrycie idealnej stylizacji, rozmowa, śmiech, decyzja podjęta sercem. Liczne publikacje* – badania i artykuły – pokazują, że zakupy pełnią funkcję emocjonalną – poprawiają nastrój, redukują stres, budują tożsamość. To nie tylko wymiana pieniędzy na produkt, ale zachowanie psychologiczne, które ujawnia nasze potrzeby emocjonalne i społeczne” – powiedział Andrzej Cieślik, Dyrektor Centrum Handlowego Port Łódź. „Coraz więcej osób mówi nam, że tęskni za prawdziwym doświadczeniem zakupowym – rozmową, przymierzaniem, spontanicznością. W Centrach Handlowych zarządzanych przez Ingka Centres chcemy to uczucie przywrócić. Zakupy to nie tylko to, co kupujesz, ale jak się wtedy czujesz” – dodał Andrzej Cieślik.

W Centrach Handlowych magia zakupów nabiera realnego kształtu – dzięki wyjątkowym atrakcjom i inspirującym doświadczeniom, które czekają na odwiedzających.

Port Łódź | 3–25 października 2025

W Porcie Łódź do 25 października trwa konkurs, w którym można wygrać atrakcyjną nagrodę. Aby wziąć w nim udział, należy w dniach 3–25 października zrobić zakupy za minimum 50 zł w dwóch miejscach: w sklepie IKEA oraz w jednym ze sklepów Portu Łódź. Następnie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.portlodz.pl, dołączyć paragony i odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób nowa garderoba może odmienić Twoje życie lub życie bliskiej osoby. Nagrodą główną jest garderoba od IKEA oraz karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania w Porcie Łódź. Przewidziano również nagrody za drugie i trzecie miejsce. Poza tym w dniach 15–25 października będzie można aktywować kartę podarunkową BFF. Kupując ją w duecie, zyskuje się bonus w wysokości 20%. W dniach 13–18 października, po wcześniejszym umówieniu się, odbędą się 30-minutowe spotkania ze stylistką Pauliną Kacałą pod hasłem „Znajdź swój kolor”. Analiza kolorystyczna pozwala określić paletę barw najlepiej współgrającą z typem urody – kolorem skóry, włosów i oczu – i stanowi doskonały punkt wyjścia do świadomego budowania garderoby.

Wola Park, Warszawa | 9–25 października 2025

W warszawskim Wola Parku zaplanowano szereg aktywności, które łączą modę, styl i dobre samopoczucie. W dniach 9–11 października odbędą się bezpłatne konsultacje ze stylistką Kingą Jankowską (obowiązują zapisy online). W dniach 16–18 października zaplanowano analizę kolorystyczną z Pauliną, a przez cały okres 15–25 października dostępna będzie promocja „Kup kartę w duecie i zyskaj 20%”. W tym samym czasie odbędą się także warsztaty makijażu z ekspertami MAKEUP.

Aleja Bielany, Wrocław | 15–25 października 2025

We wrocławskiej Alei Bielany również nie zabraknie okazji, by odkryć kolory najlepiej podkreślające indywidualny styl – tak, by czuć się pewnie, swobodnie i autentycznie. W tym czasie będzie można zapisać się na analizę kolorystyczną oraz skorzystać z promocji „Podziel się kartą z bonusem” – kupując kartę podarunkową w duecie, zyskuje się dodatkowe 20%.

SKENDE Shopping, Lublin

W lubelskim SKENDE Shopping w ostatnich dniach września można było skorzystać z analizy kolorystycznej, porad kosmetycznych oraz licznych zniżek na wybrane produkty w sklepach. W konkursie na kreatywne zdjęcie z nietypową instalacją złożoną z kwiatów, która zagościła w Centrum, do wygrania były karty podarunkowe do sklepów H&M oraz TK Maxx w SKENDE.