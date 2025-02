i Autor: materiały prasowe Neutrogena

Strefa beauty

Tate McRae globalną ambasadorką marki Neutrogena®

Marka Neutrogena® celebrując kultową linię Hydro Boost przedstawia świeżą odsłonę kampanii i jej nową, globalną twarz – piosenkarkę, tancerkę i autorkę viralowych tik-tokowych hitów (m.in.: “greedy”, “you broke me first”) – Tate McRae. Ogłoszenie globalnej ambasadorki zapowiada jednocześnie start kampanii w ramach nowego, pozycjonowania Neutrogena®: „Beauty to a Science”. „Beauty to a Science” to hołd dla 90-letniej historii marki znanej z rozwijania i łączenia zaawansowanych technologii oraz nauki z troską o niezapomniane doświadczenia związane ze stosowaniem kosmetyków

TATE McRAE GLOBALNĄ AMBASADORKĄ MARKI NEUTROGENA® W wieku zaledwie 21 lat McRae urzekła publiczność jako artystka i tancerka, zajmując czołowe miejsca na listach przebojów. Teraz, gdy przygotowuje się do wydania swojego trzeciego albumu i wyruszenia w światową trasę koncertową, w kampanii marki dzieli się swoim sekretem zdrowej i promiennej skóry. Jak mówi: „Jestem podekscytowana współpracą z Neutrogena® – marką, której ufam od najmłodszych lat. To, co uwielbiam w tej kampanii, to jej autentyczność". Ikoniczna linia Neutrogena® Hydro Boost znana jest ze swoich niesamowitych możliwości nawadniających i lekkich formuł, które wnikają głęboko w skórę. Jej kluczowym składnikiem jest wiążący wodę kwas hialuronowy, czyli święty Graal nawilżania skóry. Hydro Boost daje wszystko, czego pragnie nasz naskórek – blask, nawodnienie i zdrowy glow! „Właśnie dlatego uwielbiam Hydro Boost. Zapewnia mojej skórze nawilżenie i przypomina, że pielęgnacja nie musi być skomplikowana, aby była skuteczna" – dodaje McRae. Jako globalna ambasadorka marki Neutrogena®, McRae pojawi się w działaniach marketingowych na wielu platformach (telewizja, media społecznościowe, digital, punkty sprzedaży), a także włączy markę w swoje przyszłe projekty. PIĘKNO W ZGODZIE Z NAUKĄ Neutrogena® od lat stawia na współpracę z najlepszymi dermatologami i angażuje wiodących w swojej dziedzinie naukowców. Wszystko po to, aby opracowywać przełomowe i skuteczne formuły produktów, gwarantujące najlepsze efekty codziennej pielęgnacji. Tym razem nie jest inaczej. W nowej kampanii Tate McRae towarzyszyć będzie globalny partner ds. innowacji marki Neutrogena® oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych dermatologów w świecie social mediów – dr. Muneeb Shah. Obydwoje skupią się na podkreśleniu tego, jak powszechne problemy teraźniejszego świata takie jak stres czy nadmierne analizowanie ("overthinking"), mogą negatywnie wpływać na stan naszej skóry. Kampania przedstawia Hydro Boost jako sekret do ulepszania codziennej rutyny pielęgnacyjnej dzięki lekkim formułom i zastrzykowi nawodnienia z pomocą kwasu hialuronowego. Rytuał Hydro Boost pozostawia naskórek jędrny i głęboko nawilżony. Piękna skóra każdego dnia – cel osiągnięty dzięki Neutrogena®