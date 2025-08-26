Skandal w Lęborku. Pijany polityk PiS spowodował kolizję i uciekł. Przeprosiny i rezygnacja

W Lęborku pijany kierowca spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia.

Zatrzymany 43-latek miał dwa promile alkoholu w organizmie.

Okazało się, że sprawcą jest wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego, który zapowiedział rezygnację.

Jakie konsekwencje poniesie polityk PiS?

W sobotę (23 sierpnia) wieczorem, przed godz. 21 policjanci drogówki zostali wezwani na miejsce kolizji drogowej, do której doszło na jednej z ulic w Lęborku. Zgłaszający poinformował, że kierowca auta osobowego marki kia spowodował kolizję z zaparkowanym seatem i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policjanci zaczęli szukać sprawcy kolizji. Na jednej z ulic Lęborka zauważyli wskazany pojazd i jego kierowcę. Autem jechał 43-letni mieszkaniec Lęborka. Badanie alkomatem wykazało, dwa promile alkoholu u kierowcy.

- Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną, przeprowadzili oględziny uszkodzonych pojazdów oraz przesłuchali świadków tego zdarzenia – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Teraz 43-latek poniesie odpowiedzialność za przestępstwo, jakim jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec powiatu lęborskiego nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.

Dziennikarze Radia Gdańsk poinformowali, że kierowcą z Lęborka był Marcin Brodalski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego. - Taka sytuacja nigdy nie powinna była się wydarzyć, chcę za nią przeprosić. Właściwym organom przedstawię istotne, osobiste okoliczności tego zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy złożę rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego - powiedział radny Marcin Brodalski w rozmowie z Radiem Gdańsk.

Źródło: KPP w Lęborku / Radio Gdańsk

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie