Skandal w Lęborku. Pijany polityk PiS spowodował kolizję i uciekł. Przeprosiny i rezygnacja

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-26 13:59

W Lęborku (woj. pomorskie) miejscowi policjanci zajmowali się w weekend pijanym kierowcą, który spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. 43-latek wpadł w ręce policji, miał dwa promile alkoholu w chwili zatrzymania. Radio Gdańsk ustaliło, że sprawcą kolizji jest radny PiS, wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego.

Skandal w Lęborku. Pijany radny PiS spowodował kolizję i uciekł. Przeprosiny i rezygnacja

i

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News
  • W Lęborku pijany kierowca spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Zatrzymany 43-latek miał dwa promile alkoholu w organizmie.
  • Okazało się, że sprawcą jest wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego, który zapowiedział rezygnację.
  • Jakie konsekwencje poniesie polityk PiS?

W sobotę (23 sierpnia) wieczorem, przed godz. 21 policjanci drogówki zostali wezwani na miejsce kolizji drogowej, do której doszło na jednej z ulic w Lęborku. Zgłaszający poinformował, że kierowca auta osobowego marki kia spowodował kolizję z zaparkowanym seatem i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Policjanci zaczęli szukać sprawcy kolizji. Na jednej z ulic Lęborka zauważyli wskazany pojazd i jego kierowcę. Autem jechał 43-letni mieszkaniec Lęborka. Badanie alkomatem wykazało, dwa promile alkoholu u kierowcy.

- Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną, przeprowadzili oględziny uszkodzonych pojazdów oraz przesłuchali świadków tego zdarzenia – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Teraz 43-latek poniesie odpowiedzialność za przestępstwo, jakim jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec powiatu lęborskiego nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.

Dziennikarze Radia Gdańsk poinformowali, że kierowcą z Lęborka był Marcin Brodalski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego. - Taka sytuacja nigdy nie powinna była się wydarzyć, chcę za nią przeprosić. Właściwym organom przedstawię istotne, osobiste okoliczności tego zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy złożę rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego - powiedział radny Marcin Brodalski w rozmowie z Radiem Gdańsk.

ZOBACZ TEŻ: Takich scen nikt się nie spodziewał. Chodzi o Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wszyscy przecierali oczy

Źródło: KPP w Lęborku / Radio Gdańsk

Sonda
Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców?

Polecany artykuł:

Radny złożył skargę na budowę sklepu Dino w Wilanowie. "Za mało prestiżowy?"
Express Biedrzyckiej - Arkadiusz Myrcha | 2025 08 26
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LĘBORK
POLICJA
RADNY PIS
PIJANY KIEROWCA