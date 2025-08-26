Retinol, fotoprotekcja i kwas laktobionowy. Jesienne trio dla regeneracji i anti-agingu

Jesienią uważnie obserwujemy kondycję naszej skóry i ustalamy beauty-strategie. W salonach kosmetycznych i w pielęgnacji domowej prym wiedzie retinol. Kosmetolodzy wskazują, że w domowym SPA warto sięgnąć po jesienne trio dla odmłodzenia oraz regeneracji: retinol, skuteczna fotoprotekcja i kwas laktobionowy. Co warto wiedzieć o właściwościach tych składników aktywnych?

Multifunkcjonalny retinol

Retinol to prawdziwy król jesieni. Od lat doceniany jest w gabinetach kosmetycznych, a ostatnio śmiało wkroczył do domowej rutyny pielęgnacyjnej – i sprawdza się fenomenalnie. Działa odmładzająco, skutecznie normalizuje i regeneruje cerę, a zatem: działa dokładnie tam, gdzie nasza skóra akurat wykazuje pewne „niedociągnięcia”. To właśnie dlatego retinol stoi na podium składników aktywnych do walki z czasem i niedoskonałościami skóry.

– Retinol to aktywna forma witaminy A o bardzo wielu funkcjach. Regeneruje, odmładza, ujędrnia i normalizuje skórę. Wychodzi naprzeciw potrzebom skóry wymagającej odmłodzenia, czy trądzikowej, ale także pozbawionej kolorytu lub zmagającej się z problemem przebarwień. We wszystkich tych obszarach wykazuje bardzo wysoką skuteczność – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – Retinol jest tak efektywny i wszechstronny, ponieważ stymuluje produkcję kolagenu w naszej skórze i wpływa na cykl jej odnowy komórkowej. W efekcie odpowiada dokładnie na potrzeby cery i działa dokładnie tam, gdzie akurat wymaga ona szczególnej opieki. Na mocy tego składnika aktywnego oparta jest linia Extra Lift Complex Retinol mesoBoost® – dodaje.

Ochrona przeciwsłoneczna w kuracji retinolem

Zdaniem ekspertów drugi kosmetyczny składnik jesiennego trio to SPF, a ściślej mówiąc – produkty z SPF 50, a więc z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Należy obowiązkowo stosować je podczas kuracji retinolem, by była ona skuteczna. To niezwykle istotne, ponieważ promienie UV niszczą retinol przeciwdziałając jego właściwościom. – Podczas stosowania kuracji produktami z retinolem, włączenie do rutyny kosmetyku fotoprotekcyjnego to prawdziwe must-have. Warto ponadto pamiętać, że ochrona przeciwsłoneczna powinna być stosowana przez cały rok, nie tylko latem. To jedna z kluczowych beauty-zasad – mówi Agnieszka Kowalska. – Sięgajmy po kremy z SPF 50, np. Ultimate Protection mesoBoost®. Ważne, by produkt chronił nas nie tylko przed promieniowaniem UVB – czyli tym, które powoduje tzw. opaleniznę, ale także UVA, które „odpowiedzialne jest” np. za fotostarzenie – dodaje.

Kwas laktobionowy dla dogłębnego nawilżenia

Lato było prawdziwym wyzwaniem dla skóry. Palące słońce, wszechobecna klimatyzacja i mnóstwo czynników zewnętrznych, na które nasza cera może zareagować destabilizacją, przesuszeniem oraz podrażnieniem. Zdaniem kosmetologów jednym z beauty-priorytetów wczesną jesienią jest nawilżenie. W tym zakresie prym wiedzie trzecia składowa kosmetycznego trio – kwas laktobionowy. – Kwas laktobionowy należy do wyjątkowej generacji kwasów hydroksylowych. Świetnie regeneruje skórę i nawilża wzmacniając czynności bariery naskórkowej. Jesienią, gdy skóra może odczuwać zmęczenie po letnich wyzwaniach – to bardzo cenne właściwości – mówi Agnieszka Kowalska. – Warto podkreślić, że kwas laktobionowy poprawia również nawilżenie skóry poprzez wiązanie wody w naskórku oraz tworzenie powłoki okluzyjnej. Działa także przeciwstarzeniowo, antyoskydacyjnie i przeciwzapalnie. To prawdziwy lider kosmetycznej multifunkcjonalności. Znajdziemy go w linii mesoBoost® Regeneration Booster – dodaje.

mesoBoost® EXTRA LIFT COMPLEX RETINOL

krem do twarzy z 0,5 % retinolem

Krem do twarzy mesoBoost EXTRA LIFT complex retinol 0,5% to wielozadaniowy produkt dla skór wymagających odmłodzenia. Bazuje na 0,5% retinolu o działaniu pobudzającym do regeneracji skóry i korzystnie wpływającym na poprawę jej jędrności i elastyczności. Receptura została także wzbogacona o ekstrakt z żeń-szenia o właściwościach adaptogennych. Formułę anti-aging uzupełnia ekstrakt z ostropestu plamistego stanowiący zródło ukojenia i łagodzenia podrażnień.

RETINOL - najbardziej aktywna forma witaminy A. Poprzez stymulację fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny, działa mocno przeciwstarzeniowo, zapewnia skórze gładkość oraz niweluje zmarszczki.

EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA - wykazuje działanie adaptogenne (wzmacniające odporność) oraz anti-aging - regeneruje i odmładza.

EKSTRAKT Z OSTROPESTU - działa kojąco i łagodzi podrażnienia, posiada działanie przeciw rodnikowe i ochrania skórę przed promieniowaniem UV.

mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Intensywnie regenerujące serum do twarzy

Intensywnie regenerujące serum do twarzy mesoBoost® REGENERATION BOOSTER z kwasem laktobionowym i olejem z baobabu przeznaczony jest szczególnie do skóry suchej, szorstkiej, z zaburzoną barierą hydrolipidową oraz wrażliwej. Doskonale sprawdzi się także po zabiegach kosmetologicznych i dermatologicznych. Optymalne połączenie składników aktywnych przyspiesza procesy regeneracji naskórka, zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, pozytywnie wpływając na poprawę napięcia i elastyczności skóry. Dzięki lekkiej konsystencji łatwo się wchłania i lepiej dociera do głębszych warstw naskórka. Sposób użycia: Nałóż dozę serum na skórę twarzy i szyi. Następnie wmasuj opuszkami palców. Preparat należy stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) pod krem mesoboost.