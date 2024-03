Te 2 owoce zalewam gorącym mlekiem, studzę i wmasowuję w dekolt. Skóra jest odżywiona, gładka i jędrna. Sposób na piękny dekolt

Te 2 owoce zalewam gorącym mlekiem, studzę i wmasowuję w dekolt. Skóra jest odżywiona i jędrna

Za rogiem wiosna, więc to ostatni dzwonek, aby rozpocząć przygotowania na cieplejsze dni. Oczywiście mamy tu na myśli pielęgnację skóry, która po ziemie najczęściej jest przesuszona, poszarzała i straciła swą jędrność. A chyba większość kobiet zgodzi się z nami, że miejscem, na którym najbardziej to widać jest dekolt. Wynika to z faktu, ze skóra w tej części ciała jest cienka i delikatna. Co zatem zrobić, aby dekolt wyglądał pięknie na wiosnę i lato? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie nawilżenie, nawodnienie i ujędrnienie skóry. Naszym zdaniem jednym z najlepszych kosmetyków jest ta domowa maseczka upiększająca dekolt. Przygotowuje się ją z 3 składników. Wystarczy rozgnieść dwa banany, dodać 1 łyżeczkę miody i 1/4 szklanki gorącego mleka. Całość mieszamy i nakładamy na dekolt na około 20 minut. Po tym czasie wystarczy zmyć ją ciepłą wodą. Ten zabieg powtarzany raz w tygodniu sprawi, że już wiosną będziesz mieć piękny dekolt.

Co zrobić, aby mieć piękny dekolt?

Oprócz wspomnianej wyżej maseczki na dekolt, która odżywi i ujędrni skórę w tej części ciała należy wprowadzić kilka zabiegów pielęgnacyjnych. Dekolt należy myć delikatnym płynem do mycia twarzy, a nie zwykłym mydłem. Poza tym co 3 dni warto wykonywać delikatne peelingi, które poprawią krążenie krwi w tej części ciała i dotlenią skórę. Nakładaj krem nawilżający na dekolt i szyję i chroń skórę przed słońcem, aby nie pojawiły się na niej przebarwienia.