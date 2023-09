Te 5 produtków pomoże Ci zachować młody wygląd skóry

1 FILTRY, CZYLI (O)CHROŃ SIĘ

Przyznaj się z ręką na sercu: jak często aplikujesz krem z filtrem? Czy masz nawyk nakładania go przez cały rok? Czy tylko sięgasz po niego na plaży? Czas najwyższy na stałe zaprzyjaźnić się z SPF-em. Nic tak nie przyspiesza starzenia się skóry, jak promienie słoneczne, które docierają do nas 365 dni w roku. Na niekorzyść naszej urody działają też promienie emitowane przez urządzenia elektroniczne. Dlatego filtr stosowany na co dzień powinien działać globalnie. Ważne, by miał lekką konsystencję, która nie będzie pozostawiała białego filmu.

ZO® Skin Health Sheer Fluid SPF 50 to transparentna emulsja z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50 o szerokim spektrum działania. Zapewnia potrójny zakres ochrony Triple Spectrum Protection® przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem widzialnym HEV (niebieskim) oraz promieniowaniem IR-A. Bogata w przeciwutleniacze receptura chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Dzięki innowacyjnej technologii pigmentowej, 22% tlenek cynku wchłania się, idealnie dopasowując do każdego odcienia skóry bez pozostawiania filmu.

Witamina C to jedna z najbliższych przyjaciółek młodości. Pomaga redukować zmarszczki, rozjaśnia przebrawienia oraz plamy posłoneczne. Przywraca skórze blask i świeży wygląd. W YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum - Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot zawiera witaminę C w stężeniu aż 30%! Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Witamina C pobudza skórę do odnowy, a także działa antyoksydacyjnie, opóźniając pojawianie się nowych zmarszczek i hamując procesy starzenia się skóry. Serum zawiera ekstrakt z japońskiej mandarynki Satsuma, niwelujący oznaki zmęczenia i stresu.

#3 MASAŻ DLA MŁODOŚCI

Aplikacja produktów połączona z masażem przynosi jeszcze lepsze efekty – pobudza głębsze warstwy skóry, w efekcie czego zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. W efekcie skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, poprawia się owal twarzy, a drobne zmarszczki są mniej widoczne. Masaż wykonany przy użyciu rollera SO.KO pomaga w nadaniu skórze blasku, zmniejszeniu obrzęków i ujędrnieniu skóry. Wypustki w części masującej rollera mają za zadanie wzmocnić efekt wykonywanego masażu.

#4 SERUM POD OCZY

To okolice oka często jako pierwsze zdradzają upływ czasu. Wrażliwa i delikatna skóra wokół oczu jest aż 10 razy cieńsza w porównaniu ze skórą twarzy. Ze względu na swoją wrażliwość jest podatna na powstawanie cieni i obrzęków. Brak naturalnych elementów podtrzymujących, takich jak włókna podporowe (kolagen i elastyna), powoduje, że ten obszar jest bardziej narażony na pojawianie się zmarszczek, w tym także mimicznych, utratę jędrności oraz wyraźnych oznak zmęczenia. Uniwersalny przeciwstarzeniowy koncentrat NUXE Super Serum [10] Eye został specjalnie stworzony z myślą o oznakach starzenia okolic oczu. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, nadając mu wygląd o 10 lat młodszy. [Super] technologia anti-aging NUXE łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym. Jest to innowacyjna metoda,która jest w 100% naturalna i nie wymaga stosowania silikonu. Dodatkowo zawiera niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, odpowiedniego dla wrażliwej skóry, ma silne działanie antyoksydacyjne, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień. Natomiast kofeina roślinna posiada zdolność do stymulacji krążenia oraz sprawia, że skóra jest lepiej dotleniona, jej koloryt staje się wyrównany, a cienie pod oczami znikają. Biomimetyczny peptyd to kolejny składnik, który zapobiega glikacji kolagenu (która wpływa na zwiększenie ilości wolnych rodników), dzięki czemu skóra dłużej zachowuje jędrność. Reguluje także mikrokrążenie krwi, przez co likwiduje cienie i obrzęki będące wynikiem gromadzenia się płynu w przestrzeniach międzykomórkowych.

#5 SUPLEMENTACJA – WSPARCIE OD WEWNĄTRZ

Działanie kremów warto wspomóc odpowiednią suplementacją. Należy pamiętać, że kolagen - którego spadek nasza skóra „notuje” już od ok. 25. roku życia - jest głównym białkiem strukturalnym naszego ciała i stanowi około 30% wszystkich białek w organizmie ludzkim. Ma on istotne znaczenie dla stawów, kości, mięśni, więzadeł i ścięgien jako składnik budulcowy, ale także kondycji skóry, włosów i paznokci, dlatego nazywany jest często „białkiem młodości”. REMÉ zawiera VERISOL® – bioaktywne peptydy kolagenowe, które mają opatentowany profil peptydowy, zoptymalizowany do wspierania piękna od wewnątrz. 2500 mg to potwierdzona badaniami efektywna porcja bioaktywnych peptydów kolagenowych. Badania wykazały, że po 3 miesiącach przyjmowania nastąpiła redukcja zmarszczek wokół oczu i poprawa elastyczności skóry.

