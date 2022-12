Te buty to absolutna konieczność na zimę! Mają je wszyscy. W CCC kupisz je za mniej niż 100 zł. Tych butów będą Ci zazdrość przyjaciółki

To 3 najlepsze fryzury dla kobiet po 60-tce do ramion. Odmładzające cięcia w nowoczesnej odsłonie. Możesz pożegnać się z lakierem i wałkami

Promocje w CCC na hitowe buty na zimę! Te buty to absolutny must have

Promocje w sklepach CCC. Śniegowce już kilka sezonów temu podbiły wybiegi mody. To nie są już jedynie buty na narty i eskapady w ośrodkach narciarskich, dzisiaj nosi je każdy. Legendarne śniegowce to oczywiście Moon Boot, jednak ich cena zwala z nóg i nierzadko przekracza 600 zł. Dlatego też warto szukać alternatyw i tańszych opcji. W promocji CCC znajdziesz rewelacyjnie śniegowce Jenny Fairy, które w niczym nie ustępują drogim Moon Boot. Śniegowce damskie Jenny Fairy z promocji CCC kosztują jedynie 99,98 zł. To wygodny model o krótszej cholewce, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas śniegowych spacerów. Jak na klasyczne śniegowce przystało te Jenny Fairy są ocieplane, wygodne, a ich noszenie to sama przyjemność. Na nodze prezentują się efektownie i co najważniejsze, z nimi nie straszna Ci żądna śnieżyca czy przechodzeniem przez zaśnieżone chodniki. Śniegowce to taki rodzaj butów, które warto mieć w swojej szafie. Są modne, wygodne i przede wszystkim funkcjonalne.

Zobacz także: Magiczna funkcja Twoich lampek choinkowych. Mało kto o niej wie, a potrafi całkowicie odmienić świąteczny nastrój. Twoje lampki choinkowe to potrafią?

i Autor: Materiały prasowe Promocje CCC

Sonda Polujesz na wyprzedaże w CCC? Tak Nie Czasami