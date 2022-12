Magiczna funkcja Twoich lampek choinkowych. Mało kto o niej wie, a potrafi całkowicie odmienić świąteczny nastrój. Twoje lampki choinkowe to potrafią?

Magiczna funkcja lampek choinkowych. Ukryta funkcja, dzięki której świąteczne lampki święcą inaczej

Często kupując zestaw lampek choinkowych do kompletu dołączona jest zapasowa, czerwona żarówka. Zdecydowania większość osób bierze ją za klasyczny wymiennik, w razie gdy jedna z lampek na łańcuchu się wypali. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że owa czerwona lampka służy zupełnie do czegoś innego. Dzięki niej możemy całkowicie odmienić nasze świąteczne lampki i wprawić się w bożonarodzeniowy nastrój.

Ukryta funkcja świątecznych lampek. O co chodzi z czerwoną żarówką?

Jeżeli w Twoim zestawie lampek choinkowych dołączona była czerwona żarówka to znak, że mogą one zacząć migać. Jedna z tiktokerek VizNelly podzieliła się z fanami odkrywczym wideo. Wystarczy, że wykręcisz dowolną lampkę ze swojego zestawu, a w jej miejsce wkręcisz właśnie ową czerwoną żarówkę. Chwilę odczekaj, a zobaczysz magię. Twoje lampki choinkowe zaczną powoli migać i tworzyć piękny nastrój. Wygląda to nieco jak paląca się świeca i migający płomień. Jeżeli Twoje lampki posiadają dodatkową, czerwoną żarówkę to koniecznie przetestuj tej trik.

