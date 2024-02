Te buty z promocji CCC to małe dzieło sztuki. Za 80 zł kupisz najmodniejszy model na wiosnę 2024. Koleżanki zzielenieją z zazdrości

Wiosenne wyprzedaże w CCC. Idealne buty na wiosnę dla kobiet za 80 zł

Początek sezonu oznacza wielkie wyprzedaże. W promocji można kupić końcówki kolekcji oraz modele butów z poprzedniego sezonu. W sklepach CCC na wyprzedaże trafiły nie tylko jesiennie i zimowe modele butów, ale także wystrzałowe propozycje na wiosnę. Wśród nich znajdziesz rewelacyjne półbuty Jenny Fairy, w promocyjnej cenie 79,99 zł. Półbuty to świetnia opcja na wiosenne obuwie. Pasują praktycznie do każdej stylizacji, od sportowych zestawień po bardziej eleganckie połączenia, a także są wygodne i komfortowe w noszeniu. Półbuty Jenny Fairy z promocji CCC to "czarne, casualowe buty to doskonałe połączenie elegancji z codziennym komfortem. Wykonane z syntetyku, gwarantują trwałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Platforma dodaje nie tylko wysokości, ale i wspiera stabilność chodu. Sznurowanie pozwala idealnie dopasować obuwie do stopy, a okrągły nosek zapewnia przestrzeń dla palców". Półbuty Jenny Fairy to rewelacyjna propozycja na wiosenne buty. Jeżeli szukasz modelu, który zarówno będzie wygodny i będzie się efektownie prezentował to propozycja z CCC może okazać się dobrym wyborem.

i Autor: Materiały prasowe CCC