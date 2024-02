Kobiety galopują do Rossmanna po tę pomadkę. W promocji, za mniej niż 38 zł, idealna szminka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający kolor i nawilżająca formuła

Promocje w Rossmannie. Hitowa pomadka za mniej niż 38 zł

Jeszcze do końca lutego 2024 trwają aktualne promocje w Rossmannie. Jednym z największych hitów tej promocyjnej oferty jest pomadka L'ORÉAL PARIS. To świetna propozycja dla kobiet po 50-tce, które szukają kryjącej szminki z nawilżającą formułą. L'ORÉAL PARIS Color Riche Satin w promocji Rossmanna kosztuje teraz tylko 37,99 zł (jej regularna cena to 73,99 zł). L'ORÉAL PARIS Color Riche Satin to wyjątkowo trwała i elegancka propozycja. Formuła pomadki z promocji Rossmanna zawiera w składzie aż 75 proc. pielęgnujących olejków, która zadbają, by usta się nie przesuszały i były odpowiednio natłuszczone. Dodatkowy olejek arganowy będzie pielęgnował i zapobiegał ulatnianiu się wody ze skóry. Pomadka L'ORÉAL PARIS Color Riche Satin jest kryjąca i nie podkreśla suchych skórek. Daje elegancki efekt nieskazitelnej tafli na wargach.

Idealny kolor pomadki dla kobiet po 50-tce. Maskuje zmarszczki i upiększa

Pomadka L'ORÉAL PARIS Color Riche Satin z promocji Rossmanna dostępna jest w wielu kolorach. Kobiety po 50-tce, które szukają odcienia maskującego zmarszczki i wygładzającego skórę powinny zwrócić uwagę na odcień nr 632 Greige Amoureux. To delikatny róż nie zawierając chłodnych kolorów. Ten kolor rozjaśnia cerę i optycznie zmiękcza nierówności wokół ust. Jeżeli szukasz koloru, który optycznie wybieli zęby i doda elegancji to postaw na odcień nr 345 Cristal Cerise. To klasyczna czerwień z malinowymi nutami, które dodaję skórze blasku.