Te kosmetyki skradły serca tysięcy Polek

Zestaw Wizażanek No. 1 zawiera kosmetyki, które pokochały tysiące Polek, w tym prebiotyczny żel Supreme Cleanser, który zapewnia spektakularne oczyszczenie skóry w 1 moment oraz Divine Cream, czyli krem sprzedający się co 7 minut w Polsce*.

Supreme Cleanser to najskuteczniejszy wielozadaniowy preparat 4 w 1. Skrupulatnie oczyszcza skórę twarzy, okolic oczu i całego ciała, nie zaburzając jej naturalnej flory bakteryjnej. Za sprawą harmonijnie dobranej kompozycji roślin, starannie pozbawia skórę wszelkich zanieczyszczeń, sprawiając, że oddycha z ulgą, jest wyciszona, a przy tym naturalnie promienna. Prebiotyczny żel Supreme Cleanser jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet tych z problemami dermatologicznymi. Ma aż 15 zastosowań, m. in. oczyszcza ciało i włosy, może być stosowany jako preparat do higieny intymnej, niweluje świąd, podrażnienia i oparzenia, pomoże oczyścić akcesoria do makijażu, a nawet odnajdzie się w roli płynu do prania delikatnych tkanin.

Divine Cream to natomiast wielozadaniowy, bezolejowy kosmetyk 3 w 1: krem na dzień, na noc i pod oczy, okrzyknięty Kremem Wszech Czasów. Jest lekki jak krem na dzień i bogaty jak krem na noc. Aktywnie odbudowuje i zagęszcza skórę, rozgrzesza ją ze wszelkich niedoskonałości: zmarszczek, pajączków, szarości i podrażnień. Wnika dokładnie i zaspokaja nawet najbardziej dotkliwe pragnienie nawilżenia, napięcia i wygładzenia. Ponadto niweluje zaczerwienienia i wzmacnia naczynka, a także genialnie redukuje cienie i opuchnięcia pod oczami. Divine Cream rekomendowany jest dla każdego rodzaju skóry: suchej, tłustej, mieszanej, wrażliwej, jak również tej zmagającej się z naczynkami, trądzikiem, także różowatym oraz podrażnieniami.

Zestaw Wizażanek No. 2 zawiera prawdziwie multifunkcyjne kosmetyki: Divine Elixir, który gwarantuje odrodzenie skóry w 30 sekund oraz Suprem Balm, czyli wielozadaniowy balsam do twarzy i ciała.

Divine Elixir to esencja tonizująco-nawilżająca 4 w 1, która w 30 sekund idealnie porządkuje i odradza skórę: natychmiastowo niweluje oznaki zmęczenia i obrzęki pod oczami, dogłębnie nawilża, napina i wygładza, nadaje skórze spektakularny blask, wyrównuje jej koloryt, a także przywraca naturalne pH skóry. Ten bezolejowy kosmetyk działa jednocześnie jako tonik, esencja, serum i krem. To absolutny must have dla każdego rodzaju skóry i podstawa codziennej pielęgnacji, która wspiera florę bakteryjną skóry oraz wzmacnia i przyspiesza działanie innych produktów. Preparat jest doskonały dla każdego rodzaju skóry, nawet tych wymagających: suchych, tłustych, mieszanych, wrażliwych.

Supreme Balm to natomiast wielozadaniowy preparat do zadań specjalnych, który został nagrodzony tytułem Kosmetyk Wszech Czasów portalu wizaż.pl. Ten genialny balsam do ciała i twarzy jest kosmetykiem na wszelkie problemy skórne dla całej rodziny. Nie zawiera wody, której miejsce zastąpiono bogactwem pielęgnujących składników. Supreme Balm długotrwale regeneruje skórę przez 48 h, dogłębnie nawilża, natłuszcza i uelastycznia, wygładza oraz ujędrnia. Łagodzi podrażnienia, błyskawicznie koi i przyspiesza gojenie naskórka. Balm ma aż 33 zastosowania, można go używać m. in. jako produkt do ciała i twarzy, krem pod oczy, odżywkę na końcówki włosów, balsam do ust, preparat do demakijażu, przy oparzeniach posłonecznych, a nawet jako lubrykant.

