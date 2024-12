Te kosmetyki sprawią, że zabłyśniesz!

3 kroki do pieknej skóry

Nowa marka kosmetyczna Call my Hair wchodzi na rynek

Rób to raz na dwa dni, a zmarszczki stana się wygładzone, Jędrna i pełna blasku skóra

Błysk jest synonimem karnawałowych imprez. Tu umiar nie istnieje – im więcej, tym lepiej. Odpowiednia pielęgnacja, rozświetlające kosmetyki do makijażu i produkty z ultrapołyskującymi drobinkami pozwolą uzyskać efekt WOW. Oto nasze typy w kategorii wielowymiarowego rozświetlenia.

SKÓRA GOTOWA DO WYJŚCIA

Przygotowania do wielkiego wyjścia zacznij od pielęgnacji. To klucz do olśniewającego wyglądu, bo efekt jaki osiągniesz zależy od zdrowej, zadbanej skóry. Maseczka na twarz i usta oraz odpowiednia pielęgnacja okolic oczu nadadzą cerze świeżości i promiennego blasku. Zamień ten etap w przyjemny rytuał przygotowań przed wielkim wyjściem – chwila dla siebie, która odpowiednio Cię nastroi.

YOSKINE GLOBAL LIFT. MULTILIFTINGUJĄCA ULTRA MASKA DO TWARZY, 229,99 zł/50 ml

Ta liftingująca maska do twarzy o innowacyjnej, przyjemnej konsystencji kremowego żelu może konkurować z niejednym zabiegiem bankietowym. Zapewnia kompleksowe efekty liftingujące i ujędrniające. Dobór składników aktywnych sprawia, że maska intensywnie nawilża, redukuje widoczność zmarszczek i poprawiają elastyczność skóry. Ekspresowy efekt to zasługa technologii 4D GLOBAL-LIFTTM – wielowarstwowego i wielowymiarowego liftingu twarzy, która daje m.in. natychmiastowe napięcie skóry, dzięki biopolimerycznej mikrosiateczce (tzw. lifting błyskawiczny). W dłuższej perspektywie stopniowo uwalnia oligosacharydy z trójwymiarowej struktury, co wspomaga działanie liftingujące (tzw. lifting sekwencyjny). Poprawia także strukturę skóry, wypełniając głębokie zmarszczki od wewnątrz (lifting strukturalny). Zawarty w masce niskocząsteczkowy kwas hialuronowy przenika w głąb skóry, wiążąc wodę i nadając jej pełniejszy wygląd (plumping lifting). Dodatkowo YOUTH ACTIVATOR stymuluje produkcję sirtuin – białek, które przedłużają życie komórek i spowalniają proces starzenia..

i Autor: materiały prasowe YOSKINE

PERFECTA LIPS PATCH Hydrożelowy Płatek-Kompres na usta, 5,99 zł/1 szt.

Kompres na usta to idealne uzupełnienie domowego zabiegu bankietowego. Gładkie, nawilżone usta sprawią, że pomadka utrzyma się dłużej, a efekt makijażu nie zostanie zepsuty przez suche skórki. LIPS PATCH to hydrożelowy płatek nasączony aż ośmioma rodzajami kwasu hialuronowego, aloesem i alantoiną, które intensywnie nawilżają i regenerują spierzchnięte, przesuszone usta. Po użyciu usta stają się miękkie, odżywione i perfekcyjnie gładkie. Aby go zastosować, wystarczy nałożyć płatek na oczyszczone usta, delikatnie przycisnąć i pozostawić na 10-20 minut. Nie należy stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

i Autor: materiały prasowe PERFECTA

PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Elixir pod oczy 30+/40+, 34,99 zł/15 ml

Przed wielkim wyjściem zadbaj o pełne blasku spojrzenie. Nawilżająco-wygładzający krem-elixir pod oczy intensywnie nawilża oraz redukuje zmarszczki, pozostawiając skórę gładką i promienną. Jego lekka formuła delikatnie pielęgnuje wrażliwą skórę oczu, skutecznie redukując cienie i worki. Efekt? Spojrzenie nabiera świeżości i wypoczętego wyglądu każdego dnia. Formuła zawiera kofeinę, która wspiera elastyczność skóry, poprawia jej napięcie i nadaje aksamitną gładkość. Dodatkowo tworzy ochronny film, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Ferment ryżowy działa rozjaśniająco, redukuje istniejące przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych i wyrównuje koloryt skóry.

i Autor: materiały prasowe PERFECTA

MAKIJAŻ, W KTÓRYM PRZETAŃCZYSZ CAŁĄ NOC

Efektowny makijaż będzie przyciągał spojrzenia. Podczas karnawału możesz pozwolić sobie na prawdziwe szaleństwo. Kluczowe jest zadbanie o trwałość makijażu – odpowiednio przygotowana skóra i starannie dobrane kosmetyki zapewnią, że będzie wyglądał perfekcyjnie zarówno na początku, jak i na końcu imprezy.

CASHMERE HYDRO BASE Żelowa Baza Nawilżająca, 44,99 zł/30 ml

Makijaż na wielkie wyjście musi być przede wszystkim trwały. Ta baza łączy w sobie właściwości pielęgnacyjnego kremu i bazy przedłużającej trwałość makijażu. Jej żelowa i szybko wchłaniająca się formuła ułatwia rozprowadzanie podkładu i stanowi idealną podstawę do wykonania dalszego makijażu. Delikatnie matuje i jednocześnie pielęgnuje skórę. Zawiera kwas hialuronowy, który wiąże w skórze cząsteczki wody, gwarantując długotrwałe utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia, a masło shea, bogate źródło witamin A, D, E i F, łagodzi podrażnienia skóry, jednocześnie ją zmiękczając i wygładzając.

i Autor: materiały prasowe CASHMERE

CELIA Lip Gloss Błyszczyk do ust, 23,90 zł/8 ml

Mocno błyszczące usta to makijażowy hit sezonu! Błyszczki z nowej kolekcji Celia zapewniają lśniący efekt na ustach, a jednocześnie nie pozostawiają uczucia lepkości. Dodatkowo są odporne na ścieranie, więc utrzymają się na ustach przez długi czas. Dostępny jest w 8 wersjach kolorystycznych o różnorodnym wykończeniu – satynowym lub perłowym.

i Autor: materiały prasowe Celia

CIAŁO UBRANE W BLASK

Jeśli odsłaniasz ramiona lub nogi, zadbaj o delikatny, zdrowy odcień skóry. Ciało muśnięte słońcem zapewnią produkty samoopalające. Te w formie pianki łatwo się aplikują i dają naturalny efekt. Możesz stopniować intensywność opalenizny oraz dobrać odcień do swojej karnacji. Pamiętaj, by wcześniej zrobić peeling – to sprawi, że kolor będzie równomierny i trwały. Efekt glow zapewni balsam z drobinkami.

DAX SUN PHUKET Nawilżająca pianka brązująca, 24,99 zł/160 ml

Brązująca pianka zawiera trzy składniki brązujące w 100% naturalne, które uzupełniają swoje działanie: karmel (sprawia, że skóra od razu kusi ponętnym letnim kolorytem), DHA (odpowiada za długotrwały efekt) oraz erytruloza (odpowiada za równomierny odcień - bez smug i przebarwień). Pianka jednocześnie pielęgnuje skórę: nawilża, chroni przed utratą wody, zwalcza wolne rodniki i rozświetla skórę.