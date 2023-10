Te kosmetyki znikają z drogerii. Koniec sprzedaży markowych produktów. Polki kochają je w sezonie zimowym. Już wiecej nie kupisz tych kosmetyków

Tych kosmetyków już nie kupisz. Zniknęły z drogerii

jesień i zima to czas, gdy w makijażu do łask wracały brokat i wszelkiego rodzaju błyski. Niestety, w tym roku nie kupisz już kosmetyków zawierających w swoim składzie brokat. Już 17 października na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo zakazujące sprzedaży kosmetyków zawierających w swoim składzie mikrocząsteczki polimerów syntetycznych, czyli w skrócie mikroplastik. W dużym skrócie mikroplastik można podzielić na dwie grupy - wtórny oraz pierwotny. Wiele kosmetyków do makijażu oraz pielęgnacji zawierało w swoich składzie mikroplastik pierwotny. Znajdziemy go między innymi w cieniach do powiek z brokatem oraz w mechanicznych peelingach. Od 17 października sprzedaż takich kosmetyków nie jest już możliwa.

W jakich kosmetykach znajdziesz mikroplasitk pierwotny?

Branżą kosmetyczna już od wielu lat stara się zastąpić mikroplastik ekologicznymi rozwiązaniami. Dla przykłady produkty złuszczające skórę częściej zawierają naturalny drobiny, takie jak cukier lub pestki truskawki. Mikroplastik często jest także w składzie produktów do makijażu. Mowa o kosmetykach zawierających brokat. Najczęściej występuje on w cieniach do powiek oraz bardzo świetlistych, drobinowych rozświetlaczach. Marki kosmetyczne przekonują, że mikroplastik w kosmetykach można bezproblemowo zastąpić, a konsumenci nie powinni znacząco odczuć zakazu jego sprzedaży.

