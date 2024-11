Te produkty to makijażu Polki pokochały!. Wyjątkowa nowość

Linia Infaillible to innowacyjne formuły zapewniają doskonałe krycie, naturalny blask i niezawodną trwałość – idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują perfekcyjnego wyglądu od poranka aż do późnych godzin wieczornych. Seria została właśnie wzbogacona o nowość – Infaillible 3-Second Face Setting Mist. Mgiełka jest niezwykle łatwa w użyciu – jedno spryskanie wystarcza, by równomiernie pokryć całą twarz, bez smug i mokrych śladów. Zapewnia komfort przez cały dzień, pozostawiając skórę gładką i elastyczną, a przy tym zupełnie niewyczuwalną.

W testach 97% konsumentek potwierdziło, że makijaż nie przenosił się na ubrania, a 91% przyznało, że utrzymał się bez poprawek przez cały dzień. Dzięki formule wzbogaconej w ultra-trwałe polimery, produkt chroni makijaż przed ścieraniem, wodą, ciepłem, potem i sebum, zapewniając długotrwały efekt nawet w najtrudniejszych warunkach.

Podkład z tej samej serii, Infaillible 32H Freshwear Foundation, już samodzielnie zapewnia długotrwałe, świetliste wykończenie. Jego lekka konsystencja, wzbogacona o witaminę C, gwarantuje pełne krycie oraz komfort przez wiele godzin, bez efektu ciężkości. Podkład dostępny jest w 15 odcieniach, co umożliwia dopasowanie koloru do każdego typu karnacji. Połączenie podkładu z mgiełką tworzy duet gwarantujący perfekcyjny wygląd na długie godziny, dodatkowo wzmacniając trwałość makijażu i podnosząc jego odporność na czynniki zewnętrzne.

Aby dopełnić całościowy look i nadać makijażowi ust trwałość oraz elegancję, warto sięgnąć po Infaillible Matte Resistance, która gwarantuje perfekcyjny efekt nawet przez 16 godzin. Pomadka dostępna jest w aż 16 odcieniach – od delikatnych różów po intensywne, głębokie czerwienie. Linia wzbogacona o kwas hialuronowy zapewnia aksamitne, matowe wykończenie, pozostawiając usta gładkie i pełne blasku, bez uczucia ściągnięcia. To doskonałe uzupełnienie zarówno dziennego, jak i wieczorowego makijażu, gwarantujące intensywny kolor i komfort noszenia przez wiele godzin.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal Paris