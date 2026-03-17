Tę torebkę będą znać wszyscy. Baby Brooklyn Bag - świeże spojrzenie na akcesoria Levi’s® w sezonie Wiosna/Lato 2026

Uszyta z wysokogatunkowego denimu poddanego specjalnemu, post‑konstrukcyjnemu praniu, dzięki czemu zyskuje autentyczny, „znoszony” charakter już od pierwszego dnia. Charakterystyczny, wiązany uchwyt to rozpoznawalny detal, a wzór czerwono‑białej bandany wpisuje się w aktualne trendy. Wykończona subtelnym brandingiem w postaci kultowej czerwonej wszywki Levi’s.

„Dodatki to idealny sposób na podkreślenie indywidualnego stylu” - mówi Jill Guenza, Global VP Women’s Design w Levi Strauss & Co. - „Torebka Baby Brooklyn łączy funkcjonalność z modą: zakorzeniona w naszym denimowym DNA, wzbogacona o figlarne wykończenia, które zachęcają do swobodniejszego wyrażania siebie.”

Kolekcja wiosna/lato 2026 obejmuje różnorodne torebki w denimowych wykończeniach, z przemyślanymi akcentami kolorystycznymi i wzorniczymi - od inspirowanej latami 90. Brannan Shoulder Bag, przez wszechstronną Isabelle Crossbody, po pojemną Emerson. Każdy model eksponuje autentyczne przetarcia i dopracowane detale charakterystyczne dla marki. Minimalistyczne wykończenia nadają im miękkości i lekkości, zachęcając do odważnych zabaw stylizacją. Niezależnie od tego, czy zestawisz je z grunge’owymi zestawami, świeżym stylem Americana czy romantycznymi bluzkami boho, Baby Brooklyn będzie idealnym dopełnieniem każdego looku.

Torebka Baby Brooklyn dostępna jest na Levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.

