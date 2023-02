Te triki pomogą Ci przygotować skórę na lato! Piękna i gładka skóra ciała w kilka chwil

Złuszczanie to podstawa

Regularny peeling skóry to podstawa pięknej i gładkiej skóry. Pomaga on także podczas depilacji (zapobiega wrastaniu włosków) oraz sprawia, że składniki aktywne z innych kosmetyków lepiej się wchłaniają. My polecamy karmelizowany peeling cukrowy od marki Ziaja. Peeling o zapachu marshmallow idealnie wygładzi skórę i zaspokoi Twe zmysły. Wygładza skórę naturalnymi kryształami cukru. Aromatyczna pielęgnacja pozostawia Twoją skórę miękką i smakowicie pachnącą.

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

Głaskanie, wsmarowywanie i nawilżanie

Balsam do ciała to produkt konieczny w pielęgnacji. Idealnie odżywia i nawilżą Twoją skórę. Polecamy Karma Kream od marki Lush. Olejek migdałowy i organiczne masło kakaowe z upraw Fair Trade odżywiają skórę, a olejki z brazylijskiej pomarańczy i paczuli sprawiają, że zapach utrzymuje się przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

Nie zapominaj o ujędrnianiu

Skórę ciała warto również wspomagać produktami ujędrniającymi, które pomogą w walce w cellulitem. Polecamy intensywnie nawilżająco – ujędrniający balsam do ciała ALGOBODY od marki SENSUM MARE. Balsam łączy w sobie skuteczność nowoczesnych składników aktywnych o udowodnionym działaniu ujędrniającym, wysmuklającym sylwetkę i nawilżającym, takich jak botaniczny ekstrakt z alg (Polyplant Oily Seaweed), ekstrakt z wapiennej algi Jania Rubens (Actiporine 8G), wyciąg z czerwonej algi Polysiphonia brodiei (B-Shape) oraz kompleks dwóch mikroalg i ostropestu (Algomega NP®). Zawarta w balsamie kofeina korzystnie wpływa na zwiotczałą skórę, wygładza i ujędrnia a witamina E chroni skórę przed oznakami starzenia.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

Żegnamy włoski

Wiosną i latem regularnie depilujemy nogi, pachy oraz stresy bikini. Miłośniczkom klasycznej depilacji polecamy maszynkę Venus Comfortglide Breeze od marki Gillette. Wyposażona jest ona w 3 ostrza dla dokładnego golenia. Paski nawilżające, stworzone tak, by zapobiegać wszelkim podrażnieniom czy zacięciom, aktywują się pod wpływem wody. Zapewniają łatwość pociągnięć a w trakcie golenia pokrywają twoją skórę odżywczym masłem do ciała z ekstraktem z białej herbaty. Ergonomiczna rączka została zaprojektowana tak, aby dopasować się do każdej dłoni. Co ważne, każda wymienna głowica Venus pasuje do każdej rączki.

i Autor: Materiały prasowe Gillette

Dla miłośniczek mocnych wrażeń

Braun Silk-épil 9 Flex to nowa technologia depilacji, która sprawdzi się zarówno u osób początkujących, jak i zaawansowanych. Urządzenie jest praktycznie bezbolesne w użytkowaniu, a przy tym bardzo skuteczne. Nawet osoba sięgając po depilator po raz pierwszy nie poczuje dyskomfortu. Co ważne, depilator Braun Silk-épil 9 Flex może być użytkowaniu zarówno na sucho, jak i na mokro – pod prysznicem lub w wannie. Posiada on w pełni ruchomą głowicę i dotrze nawet do trudno dostępnych partii ciała. Urządzenie posiada ergonomiczną rączkę jest też przystosowany zarówno do działania na sucho jak i na mokro. Dzięki temu, obdarowana z łatwością wykona zabieg w trakcie szybkiego prysznica i zaoszczędzi cenny czas. Usuwanie włosków będzie jeszcze bardziej komfortowe dzięki technologii SensoSmart™, która zasygnalizuje, gdy nacisk depilatora na skórę jest zbyt mocny. Precyzyjne pęsety usuną nawet 0.5 milimetrowe włoski, dzięki czemu można cieszyć się gładką skórą do 4 tygodni.

i Autor: Materiały prasowe BRAUN

Nowe technologie w pielęgnacji ciała

Nowość FOREO LUNA™ 4 body to zaawansowana technologicznie szczoteczka dedykowana do oczyszczania, złuszczania i masowania Twojego… ciała. Dostępna w 3 luksusowych kolorach - Peach Perfect, Evergreen, Lavender - i wyposażona w wygodny sznurek do powieszenia, ta w 100% wodoodporna szczoteczka do ciała będzie idealnym rozwiązaniem pod prysznic lub w wannie. Szczoteczka pomoże wygładzić skórę i zapobiec wrastającym włoskom po goleniu, z którymi zmaga się wiele osób. Ponadto, dzięki pulsacjom T-Sonic™ o 8 regulowanych intensywnościach, LUNA™ 4 body złuszcza i usuwa martwy naskórek i zanieczyszczenia, zmniejsza cellulit oraz poprawia wchłanianie kremów i balsamów. Wspomaga też stymulację mikrokrążenia i drenażu limfatycznego, rozluźnia punkty napięcia mięśniowego oraz usuwa toksyny z tkanek. Miękka jak gąbka szczotka do ciała od FOREO, dzięki specjalnej, wyginającej się konstrukcji idealnie dopasowuje się do kształtu każdego ciała, sprawiając, że dbanie o skórę jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i łatwe!

i Autor: Materiały prasowe FOREO