Ten jeden element makijażu może całkowicie odmienić Twój wygląd. Teraz możesz oddać się w ręce ekspertów

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu makijaż brwi należał do rzadkości. O wiele bardziej skupialiśmy się na podkreślonych oczach, nieskazitelnej cerze oraz czerwonych ustach. W dzisiejszych czasach makijaż brwi to element, bez którego nie ma pełnego makeupu. Stanowi on ramę dla naszych oczu, a nawet potrafi zmienić nasze spojrzenie i rysy. Dla wielu osób malowanie brwi bywa trudne. Nie potrafią tego robić i boją się, że brwi w ich wykonaniu będą przerysowane i karykaturalne. Warto znać kilka zasad, dzięki którym malowanie brwi będzie prostsze. Przede wszystkim, włoski po zewnętrznej stornie oka mogą być bardziej podkreślone niż te przy wewnętrznej. Mniej więcej w 2/3 długo brwi powinny one lekko opadać na oko. Wizażyści podkreślają jednak, że brwi to siostry, nie bliźniaczki, dlatego też nie muszą być idealnie takie same.

Jeżeli masz problem z dobraniem odpowiedniego kształtu dla swoich brwi to oddaj się w ręce specjalistów. Marka Benefit Cosmetics to jeden z liderów branży makijażowej jeżeli chodzi o brwi. Nie ma zatem nic dziwnego, że to właśnie oni stworzyli kultowe Brow Bary, w których eksperci dopasują Ci kształt brwi, wypełnią prześwity pomiędzy włoskami i zaproponują kosmetyki do makijażu. Pierwsza tego typu placówka została otwarta w San Francisco w 1976 roku. W każdym Brow Barze Benefit oddasz się w ręce przeszkolonych i wykwalifikowanych brow ekspertów marki.

Jakie zabiegi wykonasz w Brow Barze Benefitu?

Brwi

regulacja brwi woskiem,

regulacja brwi pęsetą,

barwienie brwi,

barwienie i regulacja woskiem,

Twarz

woskowanie strefy nad ustami,

woskowanie strefy nad ustami oraz regulacja brwi woskiem,

barwienie brwi z regulacją oraz woskowanie strefy nad ustami,

Rzęsy

sztuczne rzęsy,

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics