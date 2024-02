Ten kosmetyk będzie Twoim najlepszym przyjacielem. Podkreśli wszystkie Twoje atuty

Zamiast do ciasta nakładam to na włosy. Już po miesiącu włosy są zauważalnie zagęszczone. Domowa maseczka na wypadające i cienkie włosy

„We belong to something beautiful”

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do makeupu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny

Puder brązujący to najprostszy i najszybszy sposób, by dodać skórze odrobinę koloru i delikatnej opalenizny. Od kilku sezonów wizażyści promują także konturowanie, to metoda polegająca na optycznym podkreśleniu pewnych elementów twarzy, a innych ukryciu. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Klasyczny pudrowy bronzer pomoże również ocieplić skórę i sprawi, że będzie ona wyglądała niczym muśnięta letnim słońcem.

Zobacz także: Silnie i zdrowe włosy. Odzyskaj ich witalność i zniweluj uszkodzenia powstałe w wyniku mycia w twardej wodzie

Markę Charlotte Tilbury zna każdy miłośnik makijażu. Jednym z hitów marki są właśnie bronzery. Użytkowników zachwyca jedwabista formuła, która nie pozostawia na skórze plam. Jeżeli szukasz idealnie bronzera to koniecznie przetestuj AIRBRUSH BRONZER.

To naturalnie matowy bronzer z kwasem hialuronowym, o nieskazitelnym średnio kryjącym wykończeniu, który poprawia wygląd skóry twarzy i ciała, pozostawiając efekt opalenizny. Bronzer nowej generacji od Charlotte z technologią flawless, inspirowany działaniem kosmetyków z kultowej gamy Airbrush, które zapewniają nieskazitelne i gładkie jak jedwab wykończenie bez widocznych porów!

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury