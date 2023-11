i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Ten kosmetyk ujarzmi Twoje brwi. Będą idealnie ułożone przez cały dzień. Nowy wymiar makijażu

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o makijażu brwi, a dzisiaj to jeden z kroków, którego absolutnie nie wolno pomijać w makeu-pie. Odpowiednio podkreślone brwi stanowią ramą dla makijażu oczu i bez nich wydaje się on niekompletny. Od kilku sezonów nieodzowne w makijażu brwi są mydełka. Genialnie utrwalają i podkreślają każdy włosek. Polska marka Golden Rose właśnie przygotowała dla Ciebie wyjątkowy kosmetyk do brwi.