Ten krem to kosmetyczna petarda. Wielopoziomowe działanie i zauważalnie wyrównany koloryt skóry

Makijażysta gwiazd Harry Jefferson stworzył paletkę do makijażu inspirowaną wizerunkami bogiń z całego świata

Pielęgnacja do zadań specjalnych

Dlaczego Drunk Elephant?

Drunk Elephant to rewolucyjna marka kosmetyczna założona w 2012 roku przez Tiffany Masterson. Nie miała ona wcześniej żadnych związków z rynkiem kosmetycznym, jednak miała już dość pustych obietnic firm z segmentu beauty oraz faktu, że jej skóra źle reagowała na większość stosowanych produktów. Zidentyfikowała sześć składników, które według niej były przyczyną jej problemów, a które dziś nazywa Suspicious 6™ (olejki eteryczne, wysuszające alkohole, silikony, chemiczne filtry przeciwsłoneczne, substancje zapachowe i barwniki, SLS). Gdy wszystkie już wyeliminowała z codziennej rutyny, jej skóra wróciła do czystego, zdrowego i zrównoważonego stanu. Nie mogła jednak znaleźć produktów, w których składzie nie byłoby co najmniej jednego ze składników Suspicious 6™ — postanowiła więc, że stworzy je sama. W ten sposób narodził się pomysł marki Drunk Elephant.

Zobacz także: Dzień tygodnia, w którym się urodziłeś, a osobowość. Przepowiednia, która jednym da nowe rozdanie, a innym siedem lat nieszczęść od duchowych opiekunów

W kosmetykach Drunk Elephant zakochały się kobiety z całego świata, ich zbawienne na działanie na skórę dostrzegły także światowe gwiazdy. Marka posiada w swojej ofercie kilka produktów, które niemalże z miejsca stały się bestsellerami. Dwa z nich to kremy LALA RETRO WHIP CREAM oraz PROTINI POLYPEPTIDE CREAM, któe rewelacyjnie sprawdzą się u każdego. To działanie, jakiego potrzebuje każdy typ skóry.

DRUNK ELEPHANT LALA RETRO WHIP CREAM - to krem regenerujący o wielopłaszczyznowym działaniu, nasycony sześcioma afrykańskimi olejkami oraz roślinnym kompleksem ceramidowym, zapewnia odżywcze wsparcie barierze ochronnej skóry. Wzmacnia kwaśny płaszcz ochronny i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Usieciowany kopolimer hialuronianu sodu z łatwością wnika w strukturę skóry, zapewniając jej intensywne nawodnienie. Dodatkowo, bogata w antyoksydanty sfermentowana zielona herbata pomaga zwalczać oznaki starzenia. Nasycony kwasami omega Lala pomaga skórze zachować na długo nawilżenie, tworząc warstwę ochronną, która pozwala cerze funkcjonować na optymalnym poziomie. Upolujesz go w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT PROTINI POLYPEPTIDE CREAM - to rewolucyjny krem nawilżający na bazie protein łączy w sobie bezprecedensowy skład i stężenie peptydów sygnałowych, czynniki wzrostu, dobroczynne aminokwasy oraz grzybień karłowaty, zapewniając natychmiastową zauważalną poprawę kolorytu skóry, wygładzając ją i nadając jej jędrność. Zastrzeżona formuła Protini przywraca młodszy wygląd zregenerowanej skóry, praktycznie już od pierwszego zastosowania. Linie mimiczne, zmarszczki i ślady uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca stają się mniej widoczne, a skóra wydaje się wzmocniona i nawilżona. Do kupienia w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant