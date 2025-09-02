Ten polski kosmetyk pokochali wizażyści z Hollywood. Polki mają taki skarb na wycięgnięcie ręki

Joanna Klein – wizażystka, której ufają gwiazdy

Joanna Klein to postać, której nazwisko regularnie pojawia się przy największych produkcjach filmowych, muzycznych, kampaniach reklamowych oraz pokazach mody. Współpracowała z artystami takimi jak Taylor Swift, Natalie Portman, Lizzo, Will Ferrell, a także z topowymi fotografami i reżyserami – Florią Sigismondi, Francesco Carrozzinim czy Ryanem Murphym.

Joanna urodziła się w Gdańsku, jednak to Los Angeles stało się jej domem. W Europie rozpoczęła swoją drogę zawodową i tu odkryła w sobie artystyczny instynkt. Dziś łączy europejską wrażliwość i estetykę z precyzją oraz techniką, które doskonaliła na planach filmowych w Nowym Jorku i Hollywood. Jej praca to nie tylko makijaż – to sztuka kreowania wizerunku, który zachwyca w blasku fleszy.

W codziennej pracy z największymi nazwiskami świata filmu i muzyki, Joanna stawia na rytuały pielęgnacyjne i sprawdzone receptury marki Alba1913, które pozwalają jej w krótkim czasie osiągnąć spektakularne efekty. Jak sama mówi:

“Każdy świetny makijaż zaczyna się od pielęgnacji skóry. Przy pracy z gwiazdami filmowymi i muzykami, czas zawsze ma kluczowe znaczenie. Moje zadanie jako makijażystki kończy się dopiero wtedy,, gdy skóra wygląda i czuje się doskonale. Kiedy odkryłam markę Alba 1913, byłam pod wrażeniem czystych, wegańskich składów. Co więcej, aromaterapeutyczne właściwości receptur automatycznie zmieniają moment przygotowań gwiazdy do wielkiego wydarzenia z być może odrobinę nawet stresującego w bardzo relaksujący i komfortowy. Zaawansowane naturalne składniki receptur Alba1913 pomagają mi działać przyjemnie i skutecznie.”

Alba1913 – naturalne formuły, apteczne dziedzictwo, współczesne trendy

Marka Alba1913 od lat tworzy kosmetyki inspirowane ponad stuletnią, apteczną tradycją i współczesnymi potrzebami skóry. Naturalne rutyny pielęgnacyjne stawiają na naukowo potwierdzoną skuteczność, jakościowe formuły i komfort stosowania. To doskonała odpowiedź na potrzeby osób, które chcą wyglądać świeżo, zdrowo i naturalnie nawet bez makijażu.

Joanna Klein szczególnie poleca następujące produkty marki Alba1913 jako swoją niezawodną bazę pielęgnacyjną:

Galenic Cleansing Micellar Water – delikatnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia bez naruszania bariery ochronnej skóry.

pH Balancing Toner – przywraca skórze równowagę i przygotowuje ją na dalsze kroki pielęgnacji.

Metropolitan Skin Guard Concentrate – działa jak tarcza ochronna przed zanieczyszczeniami miejskimi i stresem oksydacyjnym, szybko nawilża i daje efekt glow.

LA Dolce Vita Cream – uspokaja, odżywia i przywraca skórze zdrowy wygląd z efektem miękkiego matowienia.

Overnight Cell Rescue Oil – regenerujący silnie nawilżający olejek, który wspiera odnowę skóry nocą, by rano wyglądała świeżo i promiennie.

W trosce o holistyczne podejście do urody i samopoczucia, Joanna sięga także po produkty wspierające relaksację ciała i zmysłów:

Antistress Essential Oil – olejek do klasycznej aromaterapii, łagodzi napięcia i przywraca równowagę.

Tension Relief Spray – aromaterapeutyczna mgiełka do ciała przynosząca ulgę także zmysłom.

Dla dłoni, które często są na pierwszym planie – zwłaszcza podczas odbierania nagród – ekspertka poleca niezbędny kosmetyk:

Galenic Daily Hand Cream – intensywnie nawilżający krem do rąk, idealny w momentach, gdy każdy detal ma znaczenie.

Profesjonalna pielęgnacja dla każdego

Makijażystka gwiazd podkreśla, że skuteczna pielęgnacja to nie luksus zarezerwowany wyłącznie dla wyjątkowych chwil na czerwonym dywanie – to codzienna inwestycja w dobrą kondycję skóry i pewność siebie.

Doświadcz pielęgnacji, która przygotowuje skórę na światła reflektorów. Nie musisz być gwiazdą Hollywood, by wyglądać jak jedna z nich. Wystarczy, że poznasz sekrety ekspertki Joanny Klein i kosmetyki Alba1913.

Kosmetyki Alba1913 to więcej niż receptury – to filozofia świadomego dbania o siebie. Sprawdzone przez profesjonalistów, pokochane przez gwiazdy – dostępne także dla Ciebie, na co dzień i wielkie wyjścia

i Autor: Alba1913/ Materiały prasowe