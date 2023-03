Promocje w Rossmannie na ten tydzień. Hitowy puder dla kobiet po 50-tce za 10 zł

Wraz z wiekiem nasza skóra staje się coraz bardziej sucha. Może to sprawić, że niektóre kosmetyki będą podkreślały jej fakturę i sprawią, że bruzdy oraz zmarszczki staną się bardziej widoczne. Masz skórę dojrzałą? W makijażu unikaj bardzo matujących formuł oraz brokatowego rozświetlania, które uwidacznia niedoskonałości skóry. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz rewelacyjny puder dla kobiet po 50-tce. Doskonale sprawdzi się na cerze dojrzałej i jest polecany przez polskich wizażystów. Mowa o pudrze Wibo I Choose What I Want, który w promocji Rossmanna kosztuje zaledwie 9,99 zł. Jest to puder prasowany, który idealnie sprawdzi się do poprawek makijażu w ciągu dnia. Sprawia on, że skóra nabiera ciepłych tonów, kamufluje niedoskonałości, a pigmenty HD doskonale wygładzają skórę i dodają jej promiennego wykończenia. Puder Wibo z promocji Rossmanna to zdecydowanie makijażowy hit na wiosnę 2023.

