Ten puder przykryje każdą zmarszczkę oraz nierówność na skórze. Kosztuje niewiele ponad 20 zł

Grudzień to miesiąc luksusu. Odliczaj czas do Świąt wyjątkowymi podarunkami dla samej siebie

Polska marka YOPE zaprasza nas do krainy świątecznych zapachów. Kolekcja Zimowa Bajka to wyjątkowe zapachy, które przywodzą na myśl Boże Narodzenie. Żel pod prysznic, balsam do ciała, mydło w płynie oraz krem do rąk ukoją Twoje zmysły. Naszym zdaniem to idealne czekadełko na Święta.

MY'Bio od Farmony to z kolei wystrzałowa propozycja dla miłośników delikatnych zapachów i formuł, które otulają i koją skórę. Emolientowy żel pod prysznic oraz balsam do ciała z tej samej kolekcji to moc rokitnika północnego oraz oleju makadamia. To trzeba poczuć.

Marka Ziaja przygotowała na ten sezon kolekcję wyjątkowych maseczek do twarzy. Każdy znajdzie coś dla siebie; Dostępna jest maseczka z kwasem hialuronowym, glikolowym, kwasami owocowymi oraz kwasem elagowym. To łagodne złuszczenie i wygładzenie porów, jakiego Twoja skóra potrzebuje.

Zobacz także: To najinteligentniejsze znaki zodiaku. Osoby urodzone w tych dniach mają w sobie potężną mądrość

Sensum Mare nie przestaje zaskakiwać nowościami z okazji ich urodzin. Intensywnie odżywcza i bogata maska pod oczy w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym z linii ALGOMASK stanowi ukoronowanie innowacji i najwyższej jakości kosmetyków naturalnych SENSUM MARE. Została stworzona z myślą o zaawansowanej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oka wymagającej regeneracji. Unikalna formuła zawiera 30 starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych. Bogactwo morskich składników, takich jak ekstrakt z alg brunatnych, olejowy kompleks morski oraz ekstrakt z 6 alg sprawia, że po jej użyciu cera staje się nawilżona, ujędrniona, a cienie pod oczami są mniej widoczne.

W makijażu czas na pudry. Podkład w pudrze od Eveline Cosmetics Variete to mocno kryjąca propozycja, która utrwali makijaż oraz przykryje wszelkie niedoskonałości. Możesz ją aplikować jak pudrowy podkład lub jako klasyczny puder. Wtedy uzyskasz maksymalnie wygładzenie i krycie. Podkład w pudrze od Eveline Cosmetics kupisz za niewiele ponad 20 zł i jest ond dostępny praktycznie w każdej drogerii.