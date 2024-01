Ten puder wtłoczy w skórę pewność siebie. Idaelnie wygładza i podkreśla kości policzkowe

Zimowa pielęgnacja to przede wszystkim akcja regeneracja. My polecamy Was kolekcję przeciwzmarszczkową od marki Perfecta bogatą w witaminę C. To połączenie skutecznego działania przeciwstarzeniowego z antyoksydacją. Marka Nuxe poleca wyjątkowe serum na oczy, które poprawia kontur oka oraz znacząco ujędrnia skórę.

Polska marka tołpa przygotowała na ten sezon wiele nowości. To między innymi kultowy żel do mycia skóry oraz zarostu dla mężczyzn i wygładzający tonik z kwasem glikolowym. Marka Ziaja stawia na złuszczenie. Ich kawowo-czekoladowy peeling to uczta zarówno dla skóry, jak i zmysłów.

Konturowania to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj. W najnowszym odcinku "Tańczących z promocjami" polecamy wyjątkowe "różdżki" do konturowania od AA Cosmetics, wygładzający bronzer Nuxe oraz rozświetlający róż od Kiko Milano.