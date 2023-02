Ten składnik w kosmetykach kochają wszyscy, Dodaje skórze blasku i niweluje przebarwienia skórne Wiosną 2023 będzie trendem

Premiera Sesderma C-VIT serum liposomowego odbyła się 1 lutego 2023 w wyjątkowej scenerii Starej Pomarańczarni w Warszawie, przyozdobionej w tym dniu w energetyczny i pełen wigoru kolor pomarańczowy. Przedstawiciele marki zaprezentowali przedstawicielom mediów, influencerom oraz zaproszonym reprezentantom marki z Czech oraz Słowacji, wyjątkowe właściwości witaminy C zastosowanej w premierowym produkcie.

Podczas panelu dyskusyjnego Elżbieta Skalska – Global Business Director marki Sesderma, razem z dr Moniką Rogalą – specjalistką dermatolog, wenerolog, ekspertką marki Sesderma, rozmawiały o tym, co wspiera naszą wewnętrzną energię i jakie znaczenie odgrywa w tym procesie właściwa pielęgnacja skóry bogata w składniki odżywcze oraz witaminę C. To właśnie witamina C jest jednym z najlepiej przebadanych składników kosmetycznych. Skuteczność jej działania została potwierdzona zarówno w badaniach klinicznych, jak i w wieloletniej praktyce lekarzy dermatologów. Nie bez powodu przeżywa obecnie swoisty renesans – potrafi bowiem efektywnie rozjaśnić przebarwienia, odmłodzić, dodać elastyczności i blasku, wzmocnić i naprawić skórę. Efektywność i skuteczność działania wykazują formuły liposomalne. W przypadku marki Sesderma, hiszpańskiego laboratorium dermokosmetycznego założonego przez dermatologa, doktora Gabriela Serrano, mamy do czynienia zaawansowaną nanotechnologią, która umożliwia uzyskanie stabilnej, liposomalnej formy witaminy C w kosmetyku. W nowym C-VIT 5 serum liposomowym, które jest dla skóry bombą witaminową, mamy aż 5 jej stabilnych form: 3-o-etylowy kwas askorbinowy, glukozyd askorbylu, sól sodowa askorbylu, sól magnezowa fosforanu askorbylu, palmitynian askorbylu. Taka kombinacja to najlepsza gwarancja promiennego blasku cery. Sesderma C-VIT 5 serum liposomowe zawiera też inne kluczowe aktywne składniki przeciwstarzeniowe, takie jak: kompleks napinający, kwas hialuronowy, proteoglikany i wąkrotkę azjatycką. Dają one kompleksowy i natychmiastowy efekt, zapewniając skórze blask i jędrność już od pierwszego dnia stosowania produktu.

i Autor: Materiały prasowe Sesderma

