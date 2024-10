Ten tusz do rzęs potrafi cuda! Maksymalne wydłużenie i pogrubienie. Wachlarz rzęs za jednym pociągnieciem

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Jakie szczoteczki najczęściej są w tuszach do rzęs?

w kształcie grzebienia - idealne do krótkich rzęs,

silikonowe o włoskach różnej długości - idealne do pokręcenia i wywinięcia rzęs,

w kształcie stożka - idealna do podkreślenia najmniejszych włosków,

klasyczna z włosia - dobrze pogrubia oraz podkreśla rzęsy.

Lancôme - LASH IDÔLE

Charakterystyczna, wygięta w łuk elastomerowa szczoteczka unosi i wachluje rzęsy, dając efekt otwartego oka, a jej 360 mikrowłókien chwyta każdą rzęsę od nasady aż po końce. Lekka, żelowo-emulsyjna formuła nie obciąża rzęs, pozostawiając je miękkie jak piórko, nie łuszczą się i nie rozmazują aż do 24 godzin. Tusz do rzęs, który pozwala celować wyżej i dalej.

Charlotte Tilbury Exagger-Eyes Volume Mascara

Długotrwała, odporna na rozmazywanie, zapobiegająca powstawaniu grudek, odporna na wilgoć, niekrusząca się mascara to sekret Charlotte, który na 28 godzin pokręca rzęsy i zwiększa ich objętość! 9 x większa objętość już po jednej aplikacji!

BENEFIT COSMETICS They're Real! Magnet

Magnetycznie napędzany rdzeń szczoteczki przyciąga nieziemską formułę tuszu dla efektu rzęs tak długich, że nie mieszczą się w żadnej skali! Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu przyciąga magnetyczną formułę, która pokrywa twoje rzęsy daleko poza ich końce dla efektu liftingu i wydłużenia. Zawiera wypustki ZigZag, które idealnie rozczesują i rozdzielają włoski. Wzbogacona minerałami formuła tuszu jest lekka, niewyczuwalna na rzęsach, a efekt wydłużenia i intensywność można budować

NARS Climax Mascara

Ultralekka formuła dla maksymalnego uniesienia rzęs, uczucia miękkości. Lash Moisture Complex – kompleks nawilżający rzęsy – działa od nasady aż po końce, dzięki czemu możesz stopniować intensywność bez tworzenia się grudek i rozmazywania. Dokładnie tak jak lubisz.

